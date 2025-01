El 2024 y un resumen atípico de noticias… y cosas insólitas

Hace unos años, y por razones que no vienen al caso en este artículo, me propuse escribir unas notas sobre los acontecimientos más insólitos que ocurren en el país.

En principio la intención era registrar los acontecimientos que capturaban la atención de la opinión pública nacional, ya sea por importancia o por ser acciones disparatadas de personajes o figuras relevantes.

En realidad no he podido llevar ese registro como me gustaría y por eso le pedí a tres compañeras que me ayudaran a construirla.

Aquí está una parte de las notas que salieron de ese ejercicio. No tiene ningún orden en particular.

Comencemos con que José David Figueroa Agosto dio una entrevista radial. Amenazó con publicar un libro donde mencionaría nombres de los militares y policías que le cogían dinero. Desde entonces estamos esperando por el libro...

Al presidente le dio con nombrar al alcalde de La Vega como ministro de Deportes. Entonces iba a asumir la vicealcaldesa pero ella renunció. Luego se supo que la presionaron. Esa alcaldía duró 90 días sin una autoridad.

Hasta la Constitución de la República modificaron…

Este también fue el año en que unos militares chocaron con Luisito Comunica en el Metro de Santo Domingo.

Abinader aprovechó para nombrar su gabinete por Whatsapp. En el 2020 lo hizo por Twitter.

Tuvimos elecciones este año y entre las mejores noticias estuvo la realización del primer debate presidencial con los tres principales candidatos. Los del senado dieron más risa que ganas de enterarse.

Ese también fue el año de “Kiko la quema”, un hombre que tenía meses supuestamente en una montaña y que fue despedido como el héroe de su comunidad. Al ritmo de cuando allá se pase lista y todo.

Otra vez hubo problemas con los bonos navideños. Parecería que eso y lo de las tarjetas no tiene arreglo.

El pelotero Wander Franco fue metido preso acusado de tener relaciones sexuales con una menor de edad. Luego se metió en otro lio, pero esta vez con una mayor de edad.

Dio Astacio, que ganó la alcaldía de Santo Domingo Este, durmió en una casa de zinc para hacer campaña. Se acostó en camisa, con reloj y mucha luz y al despertar pidió café. Todo para recordar cómo era la pobreza.

También tuvo el episodio de los drones en pleno concierto de Juan Luis Guerra.

El Gobierno presentó una ley a todas luces inconstitucional, la del DNI. Todo el mundo le dijo que estaban equivocados y no escucharon. Al final, el Constitucional se la tumbó por la manera en que fue aprobada, poniendo en juicio la calidad del Congreso.

Este también fue el año de la reforma fiscal. La cosa más agresiva que se podía diseñar. Todos los sectores alertaron que era mucho y al final tuvieron que retirarla. Esos mismos sectores se quedaron esperando una nueva propuesta del gobierno. Pero no.

El ministro de la Juventud anunció el programa Teteo Seguro para que los jóvenes puedan echar carreras y poner música a todo volumen.

Guillermo Moreno y sus errores en la campaña electoral. Una de las más llamativas fue que hizo un video por la Independencia de República Dominicana con el himno de los Estados Unidos de fondo.

El exalcalde de La Vega Kelvin Cruz dijo la diputada Rosa Amalia Pilarte y su esposo Miky López podían ser usureros y hasta evasores de impuestos, pero que en temas de narcotráfico y lavado no se metían.

Los semáforos se apagaron de repente y el gobierno no dijo nada. Pasó un viernes y anunciaron una rueda de prensa para el lunes. Al final cayeron Hugo Beras y Jochi Gómez.

Eso provocó que Guillermo Gómez amenazara con revelar cosas de Luis Soto del DNI.

Por un momento se pusieron de moda los atracos a los bancos. Chicos muy bonitos y hasta modelos incursionaron en una actividad muy peligrosa. Los que quedaron vivos, lo están contando de milagro…

Un hombre se hizo pasar por hijo de Juan Ramón Gómez Díaz y le ofreció tanto a una chica que acababa de ganar un concurso de belleza que la burla fue general. Lo ridículo de todo es que ese mismo individuo ha sido invitado a programas de radio y televisión, convirtiéndolo en una seudo figura de la farándula nacional.