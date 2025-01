Zoe Saldaña tras ganar Globo de Oro por Emilia Pérez: “Gracias por confiar en mí”

La actriz dominicana Zoe Saldaña agradeció al director Jacques Audiard por confiar ella para interpretar el papel de Rita Moreno en la película Emilia Pérez, actuación por la cual fue galardonada como mejor actriz de reparto en la premiación de los Globos de Oro.

“Mi corazón está lleno de gratitud, gracias a los Globos de Oro por honrar a las mujeres que participamos en Emilia Pérez, esta es mi primera vez (ganando el premio) y estoy sumamente agradecida de poder compartir este momento con Selena (Gómez) y Karla (Sofía Gascón) y Jacque, además de todas las nominadas en esta categoría; yo sé que esto es una competencia, pero todo lo que vi fue cada una darle apoyo a la otra y eso es tan hermoso. Gracias Jaques, muchas gracias por confiar en mí para interpretar a Rita, eres alguien a quien admiro muchísimo”, manifestó Saldaña en inglés, al recibir la estatuilla.

Con llanto y nerviosismo, Zoe manifestó que trabajar con sus compañeras de reparto fue algo “mágico” y que eso se pudo percibir dentro del rodaje de la película; además aprovechó la ocasión para agradecer a sus familiares por acompañarla durante esa etapa de su carrera.

Saldaña compartía categoría por alzarse con el premio junto a su compañera de reparto, Selena Gómez; Ariana Grande (‘Wicked’); la italiana Isabella Rossellini (‘Conclave’), Margaret Qualley ‘The Substance’ y Felicity Jones ('The Brutalist').

Saldaña es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de 2 mil millones de dólares: ‘Avatar’ (2009), ‘Avatar: The Way of Water’ (2022), ‘Avengers: Endgame’ (2019) y ‘Avengers: Infinity War’ (2018).