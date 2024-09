En Santiago se comenta: la entrevista al cantautor Pavel Núñez, genial

El cantautor dominicano Pavel Núñez estuvo en nuestro programa de televisión, una interesante entrevista, donde hablamos de diversos temas e interpretó varias canciones, preciosas melodías.

Él como artista es una joya para todas las generaciones, ha compuesto cientos de canciones de grandes sentimientos.

Cuántas llamadas y mensajes al WhatsApp de televidentes, elogiando a este maravilloso intérprete, quien estaba muy feliz anunciando un gran espectáculo que presentará en el Gran Teatro del Cibao, el próximo 11 de octubre, con más de setenta músicos en escena y varios artistas invitados, entre los cuales estará nuestra querida Maridalia Hernández.

Pavel con su encanto y su filosofía de la vida, esa noche del programa, vestía cómodo, camisa juvenil, estampada, de colores suaves, pantalón verde, zapatos estilo tenis y una boina a rayas.

En verdad que escucharlo hablar y cantar es fenomenal.

Turismo interno

Cabarete, Puerto Plata, es un destino turístico muy frecuentado por dominicanos, especialmente cibaeños, que gustan pasear por la playa y visitar diversos restaurantes, hay uno muy famoso, La Casita de Papi, especialista en preparar unas ricas langostas con pastas, muy demandadas.

A mí no me cae bien cuando la he comido, le ponen demasiada margarina.

Les cuento que el pasado sábado estuvimos ahí y mientras esperamos el servicio, qué creen, por ahí pasaron tantos vendedores, es desesperante, eso sí bien decentes, un señor de edad con una guitarra para cantar, otros a vender anillos, collares, otra ofertando masajes, hacer trenzas, bueno, literalmente pasó todo el mundo a ofrecer sus servicios. Bueno, eso es turismo, qué decir, si es una forma de ganarse la vida, están autorizados con carnet y todo.

Nos falta mencionar como estaba la temperatura en esta zona, ardiendo, la verdad que ya no estoy para eso, pero hay que salir y disfrutar de lo que tenemos. ¡Ah! La suerte es que hay varias áreas de parqueos privados, no hay que preocuparse por los estacionamientos.

Nuevo centro

He comentado que el mejor negocio para este tiempo es la salud, mejor dicho, las clínicas modernas, cada día hay más en Santiago.

Recién se inauguró Serenia, en la calle Juan A. Pérez, Villa Progreso.

Este centro es muy importante y según la información es único en el país de enfermedades avanzadas, geriátrica, del dolor y otras dolencias.

El doctor Julián Rodríguez, es el director y todo un equipo especializado en estas enfermedades.

Esta clínica está avalada por la New Health Foundation y Salud Pública, ya en esta ciudad hay varios centros asistenciales y lo grande es que nos estamos enfermando cada día más, a pesar de todas las especialidades médicas y avance en la medicina.

Doña Ingrid

Doña Ingrid González viuda Rodríguez es una gran dama, maravillosa, sencilla, a pesar de ser una gran figura en Santiago, mantiene su simpatía y humildad, muestra elegancia, luce muy bien con su nuevo corte de pelo, su ropa es fina y su postura también, es querida y respetada.

Luego de la muerte de nuestro querido amigo Príamo ha podido mantener el timón de su bella familia, por cierto, muy unida, sus hijos son simpáticos y amables, cada uno dirige una de las empresas e instituciones que con tanto esfuerzo creó Príamo, con mucho acierto.

He coincidido con Ingrid en varios eventos, ella representando su periódico La Información, nos une una gran amistad.

Invitación

Félix García, presidente del Consejo de La Fabril, nos mandó una invitación para el pasado sábado 14, tan grande y elegante que llamó la atención por su tamaño.

Esta convocatoria era para la inauguración de la Refinería III, con la asistencia del presidente Luis Abinader.

Fue todo un acontecimiento social en la mañana de ese día, en la Autopista Duarte, Santiago, ya comentaremos los detalles de tan importante actividad. Hasta la próxima.