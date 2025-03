Psiquiatra explica impacto emocional que produce la desaparición de un pariente

La desaparición de un familiar o de algún amigo querido impacta de manera biológica, psicológica y social, así lo explicó el psiquiatra Fernando Fernández.

El especialista detalló que lo primero que impacta al familiar de un desaparecido es su funcionamiento diario, afectando su sueño, el apetito, las relaciones en la dinámica familiar y la movilidad de las personas.

"Muchas personas pueden enfermarse por la desaparición de un familiar, pues afecta su funcionamiento vital, hasta para trabajar", enfatizó el psiquiatra en el programa Alpunto vespertino que producen Tomás Aquino Méndez y Ramón García por EN televisión en los canales 47 de Altice, 31 de Claro y 33 de Aster.

En el caso del sueño, dijo que los familiares demuestran un deterioro visualmente, por lo que surgen comentarios de allegados como "fulano no está bien, no lo he visto durmiendo últimamente", lo que Fernández agregó que es uno de los principales impactos cuando desaparece algún familiar, "le quita el sueño a cualquiera".

Otro choque es el apetito, en este caso las personas comienzan a presentar diferentes etapas, pueden consumir alimentos más de lo acostumbrado, menos de lo acostumbrado o simplemente no comer nada. "En el momento en que una persona no está comiendo lo que se dice es que 'fulano está enfermo".

Las relaciones interpersonales también resultan afectadas, como la relación entre parejas o hermanos. También impacta en los nervios, "te lleva a estar más tenso de lo habitual, entonces lleva a las personas a aumentar o disminuir los movimientos", que en la mayoría de los casos los disminuyen.

El psiquiatra indicó que tener un familiar desaparecido es una especie de duelo sin muerto, hasta que se confirme lo contrario, aunque la mayoría de las ocasiones se presume eso, un fallecimiento, poniendo como ejemplo el caso de la joven estadounidense de origen indio Sudiksha Konanki, que desde el pasado 6 de marzo desapareció en Punta Cana.

Fernández expuso que en algún momento el duelo se supera, pero lo que no se supera jamás es la pérdida, "se puede superar y adaptarse, pero cuando hay pérdida, usted se adapta, no se supera".

La atención psicológica es un factor importante, pues Fernández agregó que en ocasiones quienes tienen alguna pérdida deben ser asistidos por un especialista de la salud mental, esto dependerá del tiempo o la asimilación de la pérdida.

Psiquiatra Fernando Fernández

"En un espacio de tres o seis meses se sobremaneja o sobrepone, se pasa por un proceso de adaptación, pero no recupera la pérdida", relató.

Mencionó que hay personas que sí pueden recuperarse, pero todo depende de las condiciones que tengan; puso como ejemplo aquellos que reciben algún tratamiento de depresión, ansiedad o adaptativo.

Dijo que para este año 2025 las desapariciones han aumentado en el país, lo que ha provocado más consternación entre las familias, "nadie quisiera pasar por el momento que está pasando la familia de un desaparecido".