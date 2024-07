En Santiago se comenta: Sonia Guzmán, gran embajadora

Los dominicanos cuando visitan la embajada nuestra en Washington DC, reciben el cariño y aprecio de Sonia Guzmán y por supuesto los demás ciudadanos de otros territorios y no es para menos, la hija del presidente Antonio Guzmán, fallecido, conoce muy bien el Estado y como se maneja la diplomacia.

Es una excelente dama, elegante, sin pose y con una gran responsabilidad.

En su pueblo natal, Santiago, goza de gran simpatía y respeto.

Cuando dejó el poder en aquellos años, todos la querían y aun la quieren, andaba muy normal por nuestras calles.

Duramos mucho tiempo ejercitándonos en el parque E. León Jiménez, siempre con gran amabilidad.

Por igual cuando nos encontrábamos en el súper, ya que vivimos en la misma urbanización.

Nos sentimos muy bien por el reconocimiento que le otorgaron en Estados Unidos por parte del consejo del Washington Global Public Charter School, muy merecido.

Sonia está haciendo un gran trabajo y representando muy bien al Presidente dominicano y al país como embajadora.

RESTAURANTE MR GRILLED

Mr Grilled es un restaurante espacioso, especie de rancheta, pero de lujo, está ubicado en un lugar muy visible, una calle muy atractiva, la 27 de febrero, donde hay bancos comerciales y varios supermercados conocidos, frente a una de las urbanizaciones de más prestigio de Santiago.

Es muy visitado sobre todo por turistas internacionales.

Hace un tiempo que colocan enormes carpas y presentan grandes artistas nacionales e internacionales.

Figúrense que para el 3 de agosto presentarán a Fernando Villalona, Toño Rosario y Ramón Orlando, será un gran evento para los que gustan de estos famosos íconos musicales.

Santé, lugar de moda

Lo que está en boga son los bares y restaurantes, donde la gente va a escuchar artistas muy buenos, como Samuel González, cantante con un gran talento y una preciosa voz, a él lo contratan en varios lugares del país, en especial Santiago, otros no tan famosos, pero se destacan en esos negocios.

Veo con frecuencia la variedad de cantantes que presenta en su negocio de la Av. Rafael Vidal.

Yovanny Santos me cuentan que el ambiente es muy divertido y hasta casi familiar, a él me une una amistad de mucho tiempo, es una persona agradable y sabe bastante de estas tiendas de bebidas y diversión. La verdad que no sé de dónde saca Yovanny tantos artistas, algunos lo descubre y otros ya son conocidos como Samuel. Santé es un buen bar para pasarla bien.

La Baita

En la calle La Confluencia de Jarabacoa hay un restaurante italiano, La Baita, con buen ambiente y es atendido por su propietario.

Ya tiene un tiempo en este paradisíaco lugar de montañas. La calidad es buena, sobre todo las pastas.

Les cuento que su propietario, ex campeón de fórmula 1, ahora puso otro igual en Los Jardines Metropolitanos de Santiago.

Eso está muy bien, un nuevo sitio para variar en esta ciudad, aunque me gusta el de Jarabacoa para salir de la rutina, además se disfruta del verdor de esta comunidad. Hasta la próxima.