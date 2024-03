Las reacciones de los ganadores de Premios Soberano 2024

Tras ser galardonados en Premios Soberano, algunos de los artistas y famosos pasaron por la sala Julio Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Gritos, risas, ojos llorosos y voces entrecortadas, fueron algunas de las expresiones que reflejaron las figuras del arte y el espectáculo que llegaban a este lugar luego de haber recibido su Soberano, el cual tenía un significado diferente para cada uno de ellos, como Juan Luis Guerra, ganador con la nominación Merengue del Año.

Al comentarle sobre las innovaciones que cada día hace en su música y hacerle mención sobre el éxito que tuvo su tour en territorio dominicano “Entre Mar y Palmeras”, con humildad expresó que “siempre es un privilegio para nosotros tocar en nuestra República”.

Karen Yapoort, ganadora de la categoría Programa de Temporada después de haber tenido un incidente en la pasarela de la alfombra roja, mostró su galardón diciendo: “Dios, es un sueño cumplido estar en los medios de comunicación y hacer lo que me gusta. Me caí y me di bien duro, pero las reinas no nos caracterizamos por cómo caemos si tu levantada es brillante”.

Mientras sostenía la estatuilla en su mano izquierda y recibía elogios como la reina de la alfombra, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje diciendo: “Nosotras las mujeres no debemos permitir que sea la sociedad la que defina cuál es la corona que debemos llevar en la vida, sino simplemente tomar la que deseamos”.

Algunos tendrán la oportunidad de celebrar el doble, tal es el caso de Santiago Matías, ganador de YouTuber del año y Soberano del Público, resaltó que estar ahí con esas dos preseas le costó “mucho estrés y hasta la salud”.

Matías, quien estaba acompañado por dos miembros del programa Alofoke Radio Show, Moisés Salce y El Dotol Nastra, se sinceró sobre la consideración que tuvo hacia el comunicador Carlos Durán: "Claro que sí, Carlos hizo un gran trabajo a nivel de views y contenido y merecía de la parte de Santiago Matías un poco de apoyo".

Pamela Sued, vencedora como Presentador de Televisión, consideró el reconocimiento como “una remuneración” al trabajo que ha venido haciendo con mucha entrega y dedicación, pero que le motiva a continuar haciéndolo bien.

“Se puede, todo se puede, se logra con esfuerzo, dedicación y entrega; teniendo muy claro ese norte hacia dónde vamos, no escuchar esos comentarios negativos, prepararse y aprovechar las oportunidades”, expresó Sued como mensaje de motivación para aquellos jóvenes que sueñan estar algún día en estos premios.

La inocencia envuelta de mucho entusiasmo fue reflejada por el grupo de Topitok, al ganar premio de programa infantil. El más pequeño de ellos quien sostenía el galardón, la felicidad la transmitía de forma muy jocosa.

Las niñas exhibían un vestido que en la parte trasera mostraban mensajes escogidos por ellos mismos tales como: “cuida nuestro planeta” “más solidaridad”, entre otros.