En Santiago se comenta: el carnaval termina en separación de gestores

Señores mantener una sociedad donde hay tantos intereses es difícil, tan unidos que se veían los directores de los canales de televisión de Santiago, en Medios Unidos del Cibao (MUCI) para la celebración del carnaval de Santiago y fueron dividiéndose uno a uno, hasta quedar separados totalmente. Cada quien trasmitiendo en una esquina del área monumental.

Total, el carnaval de esta ciudad se arma solo, porque es una expresión del pueblo y cada quien se disfraza de lo que quiere y sale a caminar por las calles, sobre todo al Monumento a los Héroes de la Restauración.

Los Pepines, icónico barrio

En la columna pasada escribimos del popular sector de Los Pepines y sus diferentes formas de hacer que los visitantes disfruten. Kaldos es otro lugar donde se puede compartir y degustar de una cerveza bien fría, bailar de todo y si hace hambre probar una exquisita sopa y otros cocidos, el ambiente es muy bueno, está ubicado en la calle Vicente Estrella.

La Esquina de Rubén

Este negocio es otro de los atractivos que se encuentra en esta zona en boga, también vende alimentos, sobre todo carne al carbón, ubicado en la calle Vicente Estrella esquina Sabana Larga, donde por igual está El Boli, en la acera del frente, allí podemos saborear quipes, pasteles, bola de yuca y cervezas bien frías. Los Pepines, un tradicional destino turístico, con alegría de toda índole.

Nuevo concierto

No sé si la cantante Vanesa Martin es muy conocida en el país, la anuncian con gran despliegue de publicidad en el Listín Diario, el empresario artístico César Suárez Pizano la presentará el 21 de mayo en el Teatro Nacional. Buena opción para salir a pasear y ponerse ropas bonitas. ¿Irá mucha gente? No sé qué tal la popularidad de esta cantautora, que en España es un ídolo, aunque vino al país el año pasado, no sé cómo le irá ahora, si es que todavía la gente tiene dinero para gastar en tantos artistas extranjeros.

Samuel González

El pasado 14 de febrero hubo muchas las actividades artísticas y cenas en diferentes restaurantes de moda en esta ciudad, eso está muy bien, me encanta que cada quien disfrute a su manera. Uno de los buenos artistas que presentó un buen concierto con una gran orquesta fue Samuel González, extraordinario, mucha gente de diferentes edades asistieron a celebrar el amor.