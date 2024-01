¿Qué es coquette, el estilo tendencia en redes sociales convertido en meme?

Una vez más la generación Z ha retrocedido en el tiempo en búsqueda de nuevas influencias para su estilo. Ahora solo hablan del “estilo coquette” o “coquette aesthetic”.

La palabra “coquette” es tendencia en las redes sociales, donde usuarios han compartido desde videos explicando en qué consiste este estilo hasta memes burlándose de la "nueva moda".

Inspirada en la moda de época y el arquetipo romántico, coquette (del francés, coqueto), consiste en un estilo “hiperfemenino”, pero a la vez infantilizado, que se caracteriza por el uso de prendas como lazos, colores pasteles, encaje, corsets, etc.

Lo representan además el color rojo, las perlas, tela de seda, faldas, vestidos, zapatos de tacón, bailarinas, estampados de flores, cerezas y fresas.

En pocas palabras, es la modernización de la moda de época, en especial de la victoriana y el rococó, donde predominaba la feminidad tradicional.

Este estilo además se refleja en el maquillaje de quienes lo usan, ya que por lo general suele ser suave, delicado y femenino, a menudo con tonos rosas, colorete, delineado sutil y brillo.

Su popularización se debe principalmente a redes sociales como TikTok, donde ya el hashtag “coquette” tiene más de 17 billones de reproducciones gracias a los cientos de miles de videos, desde memes hasta tutoriales, que usuarios han compartido.

Pero también es resultado de las influencias de series y películas de época, como el romance histórico de Netflix “Bridgerton”, el personaje Blair Waldorf de la famosa serie “Gossip Girl”, y filmes como “Marie Antoinette” de Sofia Coppola o “Emma” de Autumn de Wilde.

En el ámbito musical, la artista Lana del Rey es quizás la mayor inspiración para quienes buscan adoptar este estilo.

La estética y sonido de la cantante es caracterizada por la feminidad, romanticismo y coqueteo con lo “vintage”. Al punto que, su canción “Let The Light In”, es uno de los temas más utilizados en TikTok para los videos de esta tendencia.

¿COQUETTE VS AESTHETIC?

Antes de coquette, la palabra del momento era “aesthetic” (estético), una tendencia que también adopta influencias de épocas pasadas y las trae a la actualidad.

Sin embargo, más allá de ser una moda, lo “aesthetic” es todo lo relacionado con lo que se considera como bello a nivel visual y de buen gusto.

Es decir que, “coquette” no vino a reemplazar lo “aesthetic”, sino que es una sub moda, así como los son los también populares estilos “old money”, “indie kid”, “vintage”, “grunge” y “Y2K”.

LOS FAMOSOS SE UNEN A LA MODA

Foto posteada por Thalía en sus redes socialesInstagram

Los famosos no han tardado en unirse a esta moda en redes sociales, donde algunos ya están compartiendo su propia versión de esta tendencia.

Tal es el caso de la artista mexicana Thalía, quien publicó una serie de fotos a su cuenta diciendo que “antes de que fuera tendencia, ya ella era coquette”.

Kenia OS, Madison Beer, Ariana Grande, Jennie Kim, Lily Rose Depp, son otras figuras del entretenimiento que se inspiran de este estilo, tanto para sus producciones como para sus "looks".