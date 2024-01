Esperan que 'Echo' de Marvel permita al público con discapacidad verse como un superhéroe

Alaqua Cox, protagonista de la nueva serie de Marvel 'Echo', carga "un gran peso sobre los hombros" al ser una exponente mediática de minorías infrarrepresentadas en la televisión: "Espero que el público con una discapacidad pueda decir, vaya, yo también me veo siendo un superhéroe".

Cox, de 26 años, nació sorda, es nativa americana perteneciente a las etnias menomini y mohicana, usa una prótesis en una pierna y en 2021 se convirtió en Maya Lopez, 'Echo', una villana con superpoderes del universo cinematográfico de Marvel (MCU).

"Siento una gran responsabilidad de representar a tres culturas diferentes que están muy poco representadas (...): la indígena, la sorda y la comunidad de amputados", cuenta la joven en una entrevista con EFE.

'Echo' también es parte de esas mismas comunidades y tras su aparición en la serie de 'Hawkeye' se convirtió en el primer personaje nativo americano y el segundo en ser sordo dentro de la franquicia de superhéroes de Disney.

"Estoy muy agradecida de poder tener esta plataforma y educar a la gente sobre estas comunidades y, con suerte, ser capaz de difundir más conciencia en todo el mundo", ahonda la actriz.

El éxito de Maya en la serie protagonizada por Jeremy Renner le valió la oportunidad de encabezar 'Echo', una serie de cinco capítulos que sigue a la villana mientras huye de Kingpin (Wilson Fisk), uno de los señores del crimen más temidos y peligrosos de Marvel, en quien Maya confió como su supuesto protector.

"En 'Hawkeye' (Maya) buscaba venganza por la muerte de su padre y estaba llena de rabia. En 'Echo' esto es diferente porque habla más sobre su relación con Kingpin, del por qué está tan llena de rabia y de todas esas emociones que está sintiendo", adelanta Cox.

En 'Echo', Maya también tendrá que enfrentarse a su pasado y a sus orígenes al regresar a su casa y reencontrarse con su abuela y sus familiares con quienes no ha tenido contacto en años y quienes rechazan el camino criminal que tomó en la vida.

"Ella dejará Nueva York para regresar a Oklahoma y ahí es donde empezará a abrirse a su humanidad. Es cuando comenzará a reconectar con sus raíces", explica.

Superpoderes especiales

Para Cox, Maya es un personaje muy especial en distintos niveles. Primero porque considera que sus poderes son únicos en todo el universo de Marvel, después por su estilo y actitud de "malota", y por las similitudes que comparte con ella fuera de la ficción.

"Creo que lo que la hace especial son sus superpoderes. Todos conocemos los comunes, las telarañas, el poder volar por ahí, pero el suyo es uno muy diferente porque es cultural, es un vínculo con su cultura", explica.

Además del talento como guerrera y la capacidad que tiene para imitar los movimientos de quien se encuentre cerca y reproducirlos idénticamente -de ahí el sobrenombre Echo- Maya manifiesta poderes heredados de su patrimonio 'choctaw' cuando se encuentra amenazada.

"Me gusta también que Maya pueda usar su pierna prostética como uno de sus superpoderes. Me gusta que sea capaz de mostrar a la gente que también puede ser una malota con todas estas cosas geniales, ya sabes, una pierna ortopédica y el diseño con simbolismo 'choctaw', es tan genial", confiesa.

Finalmente, Cox considera que la oportunidad de desarrollar más a su personaje la hizo empatizar con ella, pues encontró como punto en común que ambas vivieron una infancia traumática.

"No se me ocurre nadie con una personalidad similar a la de Maya. Pero cuando pienso en ella, pienso quizás en mí porque ambas tuvimos una infancia traumática, aunque la mía obviamente no es tan fatal como la de ella, que es literalmente terrible", explica.

Cox cree que el hecho de que Maya haya perdido a sus padres de niña y que Kingpin tuviera que hacerse cargo de ella no se compara con su experiencia infantil, que estuvo plagada de visitas a hospitales.

"Mi trauma infantil fue diferente, pasé por muchas cirugías cuando tenía tres años y pasé mucho tiempo en el hospital. Ningún niño debería merecer pasar por tantas cirugías en su vida. Pero yo tuve una gran familia, un gran apoyo", relata.

La serie recibió una clasificación de adultos, algo poco común para las producciones de Marvel, y estará disponible en Disney+ y Hulu a partir del 9 de enero.