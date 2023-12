Memoria 2023: las “estrellas perdidas” del mundo de las celebridades

A lo largo de 2023, tuvimos notables defunciones de celebridades del cine, la televisión, el teatro y la música. Las primeras figuras destacadas en la galería de 2023 son los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, Tina Turner, Harry Belafonte, Jeff Beck, Robbie Robertson y David Crosby.

Por igual, los ganadores del Oscar y Tony, Alan Arkin y Glenda Jackson, el ganador del Oscar y Grammy, Burt Bacharach, el ganador del Oscar William Friedkin, la leyenda del Grammy Tony Bennett, el nominado al Emmy Matthew Perry, el ganador del Emmy Norman Lear, el ganador del Emmy Andre Braugher, el ganador del Emmy Ron Cephas Jones, junto con la hija de la leyenda del rock Elvis Presley, Lisa Marie Presley, y las actrices Melinda Dillon, Raquel Welch, Annie Wersching y Cindy Williams.

El actor surcoreano Lee Sun-kyun, miembro del elenco de la oscarizada película "Parásitos".

Lee Sun-kyun

Precisamente el miércoles, el actor surcoreano Lee Sun-kyun, miembro del elenco de la oscarizada película “Parásitos”, fue hallado sin vida, mientras estaba siendo investigado por un caso de supuesto consumo de drogas, informó la agencia de noticias Yonhap.

Lee, de 48 años, fue encontrado inconsciente en el interior de un automóvil aparcado en un parque del centro de Seúl a las 10.30 hora local del miércoles (1.30 GMT), informó el citado medio.

Andre Braugher, miembro del elenco de la serie de televisión "Brooklyn Nine-Nine", posa para un retrato en CBS Radford Studios, el 2 de noviembre de 2018, en Los ÁngelesChris Pizzello

Andre Braugher

El actor Andre Braugher falleció a los 61 años el 11 de diciembre. Ganador de premios Emmy por “Homicide: Life on the Street” y “Thief”, tuvo una destacada carrera con 11 nominaciones. También participó en películas como “Glory”, “Primal Fear” y “City of Angels”.

Ryan O'Neal, el actor rompecorazones que pasó de una telenovela a un papel nominado al Oscar en "Love Story" y realizó una interpretación irónica junto a su carismática hija Tatum de 9 años en "Paper Moon", murió el 8 de diciembre de 2023.

Ryan O´Neal

El actor Ryan O’Neal nos dejó el 8 de diciembre a la edad de 82 años. Nominado al Oscar por “Love Story”, también brilló en películas como “Paper Moon” y “Barry Lyndon”.

Norman Lear llega a los BAFTA Los Angeles Britannia Awards en el Hotel Beverly Hilton el viernes 25 de octubre de 2019, en Beverly Hills, California. El productor falleció el 5 de diciembre de 2023. Tenía 101 años.Jordan Strauss/Invision/AP, archivo

Norman Lear

El prolífico productor y escritor de televisión Norman Lear falleció el 5 de diciembre a los 101 años. Creador de éxitos como “All in the Family”, “Good Times” y “Maude”, ganó seis premios Emmy de sus 16 nominaciones.

El actor Matthew Perry, fallecido el pasado 28 de octubre de 2023, en una imagen de archivo.EFE

Matthew Perry

El 28 de octubre, a los 54 años, nos dejó el actor Matthew Perry, conocido por su papel en “Friends”. Con cinco nominaciones al Emmy, también participó en proyectos como “Studio 60 on the Sunset Strip” y “The Whole Nine Yards”.

Richard Roundtree, protagonista de ‘Shaft’ y el primer héroe de acción negro El actor falleció a los 81 años en este 2023.

Richard Roundtree

El 24 de octubre, a los 81 años, falleció el actor Richard Roundtree, famoso por su papel en “Shaft” y otras películas como “City Heat” y “George of the Jungle”.

Suzanne Somers murió a los 76 años tras luchar contra el cáncer

Suzanne Somers

La actriz Suzanne Somers nos dejó el 14 de octubre a los 76 años. Reconocida por su papel en “Three ‘s Company” y “Step By Step”, también fue una defensora y empresaria en la industria de la salud y el ejercicio.

Piper Laurie el 12 de junio de 2009, en Los Ángeles. La actriz murió la madrugada del sábado 14 de octubre de 2023 en su casa de Los Ángeles.AP

Piper Laurie

A los 91 años, la actriz Piper Laurie falleció el 14 de octubre. Con tres nominaciones al Oscar y un Emmy por “Promise”, destacó en películas como “The Hustler” y “Carrie”.

Burt Young, que interpretó al amigo de Rocky Balboa en las películas de Sylvester Stallone, fallecido a los 83 años el 8 de octubre de 2023.

Burt Young

El 8 de octubre, a los 83 años, falleció Burt Young, nominado al Oscar por su papel en “Rocky”. Participó en películas como “Chinatown” y “Once Upon a Time in America”.

Michael Gambon, actor que interpretó a Dumbledore en Harry PotterFuente externa

Michael Gambon

A los 82 años, el 28 de septiembre, falleció Sir Michael Gambon, conocido por interpretar a Albus Dumbledore en varias películas de “Harry Potter”.

David McCallum, estrella de "NCIS"

David McCallum

El 25 de septiembre, a los 90 años, nos dejó el actor David McCallum, dos veces nominado al Emmy por su papel en la serie “The Man from U.N.C.L.E.”.

Fotografía del 9 de febrero de 2023 cedida por Florida Keys News Bureau donde aparece el cantautor Jimmy Buffett durante un concierto en Key West, Florida (Estados Unidos).EFE

Jimmy Buffett

El 1 de septiembre, a los 76 años, falleció el cantante y compositor Jimmy Buffett, conocido por éxitos como “Margaritaville” y “Cheeseburger in Paradise”.

El expresentador estadounidense Bob BarkerAP

Bob Barker

El 26 de agosto, a los 99 años, murió el popular presentador Bob Barker, conocido por conducir “The Price Is Right” y “Truth or Consequences”.

Ron Cephas Jones

Ron Cephas Jones

A los 66 años, el 19 de agosto, falleció Ron Cephas Jones, dos veces ganador del Emmy por su papel en “This Is Us”.

Jerry Moss, cofundador de A&M Records, murió a los 88 años de edad en este 2023.

Jerry Moss

El 16 de agosto, a los 88 años, nos dejó el ejecutivo musical Jerry Moss, cofundador del legendario sello A&M Records.

Robbie Robertson, el principal guitarrista y compositor de The Band, que destiló la esencia y ayudó a revolucionar la música estadounidense, murió a los 80 años en agosto 2023.

Robbie Robertson

El 9 de agosto, a los 80 años, falleció Robbie Robertson, cofundador de The Band y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

El director William Friedkin llega a la alfombra roja del Festival de Cine de Roma el 19 de octubre de 2015. Friedkin, quien ganó el Oscar al mejor director por "The French Connection", murió el lunes 7 de agosto de 2023 en Los Ángeles.Alessandra Tarantino

William Friedkin

El 7 de agosto, a los 87 años, murió el aclamado director William Friedkin, ganador del Oscar por “The French Connection”.

Paul Reubens en foto del 7 de diciembe de 2009. El actor y comediante cuyo personaje Pee-wee Herman se convirtió en un fenómeno cultural en la década de 1980 a través de películas y programas de televisión, falleció a 70 años.

Paul Reubens

A los 70 años, el 30 de julio, nos dejó el actor y comediante Paul Reubens, conocido por “Pee-wee ‘s Big Adventure” y “Pee-wee’ s Playhouse”.

La irlandesa Sinead O'Connor en el escenario Stravinski Hall en el 49° Festival de Jazz de Montreux, en Montreux, Suiza, el 4 de julio de 2015. La talentosa cantautora murió a los 56 años. AP

Sinead O’Connor

La cantante Sinead O’Connor falleció a los 56 años a finales de julio. Ganadora del Grammy por el álbum “I Do Not Want What I Haven’t Got”.

El cantante Tony Bennett fue premiado en el Emmy el domingo 16 de septiembre de 2007 en Los Ángeles. murió el viernes 21 de julio de 2023. Tenía 96 años.AP

Tony Bennett

El 21 de julio, a los 96 años, murió Tony Bennett, una de las mejores voces del siglo XX, con éxitos como “I Left My Heart in San Francisco”.

Alan Arkin posa para un retrato en The Fender Music Lodge en el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, el 25 de enero de 2011.AP

Alan Arkin

El 29 de junio, a los 89 años, falleció el veterano actor Alan Arkin, ganador del Oscar por “Little Miss Sunshine”.

Actriz británica Glenda JacsonAFP

Glenda Jackson

A los 87 años, el 15 de junio, nos dejó la actriz británica Glenda Jackson, ganadora de dos premios Oscar.

El actor Treat Williams en Nueva York el 12 de diciembre de 2018. El actor murió el 12 de junio 2023.

Treat Williams

El 12 de junio, a los 71 años, falleció el actor Treat Williams, conocido por la serie “Everwood” y películas como “Hair” y “Dead Heat”.

La estadounidense Tina Turner actúa durante un concierto en Zurich, Suiza, en 2009. La cantante murió este miércoles 24 de mayo 2023.

Tina Turner

La legendaria cantante Tina Turner murió el 24 de mayo a los 83 años, con 12 premios Grammy y dos inducciones al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Gordon Lightfoot durante una presentación en la ceremonia del 150th aniversario de la Confederación de Canadá, en Ottawa, Ontario, en 1 de julio de 2017. (Sean Kilpatrick/Press via AP)AP

Gordon Lightfoot

El 1 de mayo, a los 84 años, falleció el cantante y compositor Gordon Lightfoot, conocido por éxitos como “If You Could Read My Mind”.

Foto del 12 de febrero de 2011, el cantante estadounidense Harry Belafonte posa durante una sesión de fotos de la película "Sing Your Song".AFP

Harry Belafonte

A los 96 años, el 25 de abril, nos dejó el cantante, actor y activista Harry Belafonte, ganador del Tony, Emmy y dos Grammy.

Lance Reddick durante el estreno de "Wick 4". El actor murió el 7 de marzo 2023.

Lance Reddick

El 7 de marzo, a los 60 años, falleció el actor Lance Reddick, conocido por su trabajo en series como “The Wire” y películas como “John Wick”.

Tom Sizemore murió a los 61 años de edad.

Tom Sizemore

A los 61 años, en marzo, murió el actor Tom Sizemore, nominado al Globo de Oro por “Saving Private Ryan”.

Richard Belzer dijo adiós el 19 de febrero de 2023.AP

Richard Belzer

El 19 de febrero, a los 78 años, falleció el actor y comediante Richard Belzer, conocido por su papel en “Homicide: Life on the Street”.

La actriz Raquel Welch murió el 15 de febrero de 2023.ap

Raquel Welch

La actriz Raquel Welch nos dejó el 15 de febrero a los 82 años, conocida por películas como “Fantastic Voyage” y “One Million Years B.C.”.

Burt Bacharach en un festival de cine en Newport Beach, California, el 23 de abril de 2016. El actor falleció el 8 de febrero de 2023.John Salangsang/Invision/AP, archivo

Burt Bacharach

El 8 de febrero, a los 94 años, murió el compositor Burt Bacharach, ganador de seis premios Grammy y dos premios Oscar.

Cindy Williams en los TV Land Awards en Nueva York el 14 de abril de 2012. Williams, quien interpretó a Shirley junto a Laverne de Penny Marshall en la comedia "Laverne & Shirley", murió el 25 de enero de 2023 a los 75 años.AP Photo/Charles Sykes, File)

Cindy Williams

El 25 de enero, a los 75 años, falleció la actriz Cindy Williams, conocida por su papel en “Laverne and Shirley”.

Annie Wersching llega a la fiesta FOX Winter All-Star Party, el 11 de enero de 2010, en Pasadena, California.AP Foto/Chris Pizzello, archivo).

Annie Wersching

El 29 de enero, a los 45 años, nos dejó la actriz Annie Wersching, conocida por su papel en la serie de acción “24”.

David Crosby, exguitarrista de la mítica banda The Byrds, falleció a la edad de 81 años. Foto: AFP

David Crosby

El 19 de enero, a los 81 años, falleció el cantante y compositor David Crosby, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

La cantante y actriz, hija del ícono Elvis Presley, Lisa Marie Presley, en la premiere de "Mad Max: Furia en el camino".EFE/EPA

Lisa Marie Presley

La cantante y actriz Lisa Marie Presley murió el 12 de enero a los 54 años, siendo conocida como la hija de la leyenda del rock Elvis Presley.

Melinda Dillon en una escena de ´Una historia de Navidad´. Foto: Twitter de Zack Ward

Melinda Dillon

A los 83 años, el 9 de enero, falleció la actriz Melinda Dillon, dos veces nominada al Oscar por “Close Encounters of the Third Kind” y “Absence of Malice”.

El guitarrista Jeff Beck se presenta en el Festival Louisiana Jazz and Heritage en Nueva Orleans el 29 de abril de 2011.AP/Gerald Herbert.

Jeff Beck

El 10 de enero, a los 78 años, nos dejó la leyenda de la guitarra Jeff Beck, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

En 2023, estas pérdidas han dejado un vacío en el mundo del entretenimiento. Recordemos y honremos las contribuciones significativas de estas estrellas a través de sus obras eternas.