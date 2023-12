Martha Heredia a Yailin: Yo pasé por ahí, pero la sociedad y hasta la justicia me dieron la espalda

En el año 2013, Martha Heredia acusó a su pareja de ese entonces, el rapero Vakeró, de maltrato físico, pero poco tiempo después él fue liberado y ella fue atrapada en el Aeropuerto Internacional del Cibao tratando de traficar con un kilo 290 gramos de heroína hacia el extranjero, por lo que tuvo que cumplir 5 años de prisión.

La noche de este jueves, la ganadora de Latin American Idol recordó ese trago amargo, a propósito del caso de violencia que enfrentan Yailin 'La más viral' y Tekashi 69, de quienes han salido videos e imágenes que podría llevarlos a los tribunales de Estados Unidos.

Heredia aconsejó a Yailin que "si puedes salir ahora sal" y aprovechar "que puedes hacer cosas todavía, que tienes el apoyo de la gente y además con tu Instagram si te manejas puedes vivir como una reina en RD junto a tu hija".

Aunque sin mencionar su nombre, la cantante también insistió en que Vakeró "jugó su papel de víctima. Le dijo a todo el mundo que yo necesitaba ayuda y que él se sentía mal porque me amaba y hasta lloró".

Al inicio de su publicación en Instagram, Heredia advirtió que su mensaje no fue creado para ganar notoriedad y protagonismo con la situación, "pero me da rabia. Los maltratadores son personas muy inteligentes y manipuladores, porque es que el maltrato no es sin querer. Este tipo de personas están impuestos a hacérselo a todas las parejas que han estado".

"Me da muchísima pena porque yo pasé por ahí, pero la sociedad y hasta la justicia me dieron la espalda porque yo había cometido un error que no tenía nada que ver con el maltrato que recibía y hasta lo declararon inocente, que supuestamente lo denuncié por celos", agregó.