Juanes sorprende a pareja que rentó su casa en Airbnb

El cantante colombiano Juanes compartió la sorpresa que le hizo a la pareja que rentó por una noche su casa en Medellín a través de la plataforma de Airbnb.

"Feliz de haber abierto las puertas de mi casa por una noche exclusiva con @airbnb para estos huéspedes tan especiales. Fue mágico compartir mi vida cotidiana con ustedes", escribió el artista en Instagram, junto a un video del momento que pasó con los afortunados, para quienes cantó, tocó guitarra y autografió un póster con su cara.

Aunque el intérprete de "Camisa Negra" dijo sentirse feliz de haber dejado entrar a los dos fanáticos a su hogar, aclaró que su residencia no se encuentra disponible de manera permanente en la página, sino que lo hizo de manera temporal por una campaña con la marca.

Por su lado, el hombre y la mujer agradecieron la hospitalidad de la estrella de la música y le regalaron un cuadro bordado por las madres de la Comuna 13.

"Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa", dijo la pareja tras saludar a Juanes, quien respondió: "Me pareció súper cool. La verdad cuando me contaron de Airbnb la idea de hacer esto me pareció como chévere, me pareció diferente".

Sobre su casa, Juanes también contó que en ella han nacido algunas creaciones musicales, como su álbum "La vida es un ratico".