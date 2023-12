Pocos dominicanos han cantado en el Teatro Metropólitan de México, Alex Ferreira lo hará este miércoles

Pocos dominicanos han cantando en el emblemático Teatro Metropólitan de Ciudad México con capacidad para tres mil personas. Alex Ferreira lo hará este miércoles en un concierto que tiene un significado extraordinario para él y su carrera.

"¡CDMX! Llegó el día. Nuestro primer Metropolitan. Esperen ver cómo alguien se deja el alma en un escenario. Gracias por la alta fidelidad. ¡Último concierto de la gira! Nos vemos en breve", posteó en su Instagram.

El cantautor dominicano afirmó que "desde siempre he soñado con tocar mis canciones en el mítico Teatro Metropolitan. Ya no puedo con la emoción y las ganas de cantarles".

El Teatro Metropólitan es un símbolo de la cultura mexicana. Se inauguró el 8 de septiembre de 1943 con la película "Los Miserables".

Este escenario se ha encargado de recibir a músicos, cantantes, intelectuales, investigadores y diversas personalidades del mundo del espectáculo.

Un año después de su presentación en el Foro Indie Rocks!, este 13 de diciembre, el intérprete de "Ven que te quiero ver" regresa a la tierra chilanga con una presentación en el Teatro Metropólitan.

Con más de 15 años de carrera, Alex Ferreira recién grabó el material “Versiones para el tiempo y la distancia. Vol.2”.

Al haber vivido en México durante varios años lo hace un artista cercano a los mexicanos, al grado de considerar ese país es una segunda patria, por lo que asegura que pisar el Metropólitan es una meta cumplida como artista.

El joven artista adelantó que este show será “un repaso de mi carrera, quiero tocar de todos los discos, ahí es donde se pone difícil. En el ensayo uno no se da cuenta si algo funciona o no, pero escucho a los fans, les pregunto en redes sociales, mi equipo y la propia banda también me dicen”.

Ferreira es conocido por temas como "Diez pasos a ti", "Hubo algo", "Maldita mirada", "Me pierdo contigo", "Me la saludan", "Lo tuyo no tiene madre" y otras tantas.