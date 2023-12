Critican a Karol G por el vestido que usó para asistir a una iglesia

El pasado fin de semana fue el bautizo de Sophia, la sobrina de Karol G además la artista fue la madrina de la bebé, sin embargo el atuendo que usó La Bichota ha desatado duras criticas al ser calificado de demasiado “atrevido” para asistir a una iglesia.

La colombiana lució un vestido en satén blanco perla con tirantes transparentes, con inspiración en lencería, muy parecido al que usó para Latin American Music Awards en 2021.

Para complementar el look, la colombiana llevó su pelo rosa suelto con un estilo al natural. Las fotografías del evento fueron compartidas por su hermana mayor y madre de la niña, Verónica Giraldo.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y aunque muchos la criticaron, otros elogiaron su estilo.

“No es hate, pero ¿no es inadecuado el vestido que usa Karol? Lo pregunto porque en la iglesia a la que voy es inadecuado ir con los pechos así”, “Y hasta para un bautizo hay que ir encuerada? No puede ser… todo tiene su tiempo y espacio”, “No es atacar a otra mujer es la realidad y solo por ser mujer no se puede justificar lo malo”, “Se le olvidó que iba a ir a una iglesia”, “Ni la iglesia respetó”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Por otra parte, la intérprete de “Tusa”, quien se presentará en el Estadio Olímpico, Félix Sánchez el 15 y 16 de marzo de 2024, anunció su gira por Europa para el verano de proximo año y cerrará con un concierto en Madrid el próximo 20 de julio, después de actuar en varias ciudades europeas con su nueva gira, 'Mañana Será Bonito Tour'.

El anuncio de esta gira sigue a un gran año para la artista colombiana, que en la última edición de los Latin Grammy se hizo con tres gramófonos dorados, entre ellos los de mejor álbum del año y mejor álbum de música urbana por 'Mañana será bonito' (2023), que además la convirtió en la primera artista femenina en conseguir el número uno en Estados Unidos con un álbum en español.