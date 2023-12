Los 7 artistas dominicanos que entregaron su vida a Cristo

En República Dominicana cada vez más figuras artísticas suben al escenario del cristianismo al declarar su fe y su entrega a Dios. El salsero Alex Matos es el más reciente, precedido por artistas populares, entre ellos Juan Luis Guerra, Ramón Orlando, Jossie Esteban, Issa Gadala, Manny Cruz y Fernando Villalona.

Alex Matos a través de su cuenta de Instagram dio a conocer que desde hace cinco meses "recibió al Señor’’, sorprendiendo a muchos por su revelación, celebrada por los cristianos.

“Cristo me encontró. El 9 de julio de 2023 recibí a Jesús como mi Señor y salvador y hoy, cinco meses después, 9 de diciembre, confirmo mi fe y me declaro oficialmente seguidor de Jesucristo’’, se puede leer en la publicación del salsero.

Luego agregó: “Felicito a mis valientes hermanos de la Cosecha 49 de nuestra iglesia (Mahanaimsd)”, a la vez que agradeció a su familia y amigos por el apoyo, así como al pastor Ezequiel Molina y sus maestros Berenice, Dinorah y Enriquillo por los tres meses de doctrina.

“A ti que lees esto te digo, aquí tienes un hermano para llevarte la Palabra del que vive y salva, Jesucristo. Amén”, concluyó su publicación.

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra tiene más de dos décadas entregado a Cristo.

Antes que Alex Matos, otros cantantes han seguido los caminos de Jesús. Uno de los más célebres es Juan Luis Guerra. El artista dominicano con más impacto a nivel internacional y que ha sido galardonado con numerosos premios, entre ellos 29 Grammys latinos, tiene un largo camino recorrido inmerso en la vida cristiana, pues desde 1994 ha estado en los caminos del “Salvador”.

El merenguero aceptó a Jesús en una etapa de su vida en la que afirmaba que ni los premios llenaban el vacío que sentía. Tras más de dos décadas en la música el autor de temas como “Vale la pena”, y “Burbujas de amor”, continúa profesando el mundo de la fe.

Arropado por los constantes ataques de ansiedad, el renombrado artista confesó que Jesús le trajo paz y abundancia a su vida.

Ramón Orlando, uno de los grandes pianistas del merengue.

El músico Ramón Orlando, quien hace 35 años se convirtió al evangelio y es pastor de la iglesia “La Casa de Cristo”, ha dicho que se siente un discípulo de Jesucristo y que tiene el don de sanidades que gracias a su fe se han registrado muchos milagros de curación.

Ramón Orlando ha protagonizado campañas cristianas donde las personas acuden a él para que a través de sus oraciones le haga el milagro de la curación de los males que padecen.

“Yo no soy un simple creyente, yo soy un discípulo que practico y hago todo lo que hizo Jesucristo”, dijo a reporteros del LISTÍN DIARIO en 2019.

Su deseo es que la gente conozca y sepa que no está sola y que Dios los ama. Por eso las campañas predicativas son en base a los misterios que posee que son el don de sanidades y el don de los milagros.

Fernando Villalona durante un show en el Latin Music Tours 2023.

Invadido por los problemas con las drogas y el alcohol, Fernando Villalona se arrojó a los brazos de la religión en busca de una solución a sus problemas.

Desde el 2011 comienza a lanzar música con el nuevo estilo de vida que había adoptado y que también se convertiría en su refugio para salir de la oscuridad en la que se encontraba.

Villalona, en el programa “Ustedes y Nosotros", que se transmite por Teleuniverso canal 29, dijo que casi en todos los lugares donde se presenta se le acerca a las personas con canciones religiosas que han compuesto y que desean él las grabe.

Para Jossie Esteban, a quien “Dios cambió su lamento en baile".

El merenguero Jossie Esteban también tiene un capítulo propio en el cristianismo. Perteneciente a la orquesta de merengue "Patrulla 15’’ conformada por músicos dominicanos y puertorriqueños, la banda invadió los escenarios con este popular género, llegando a conquistar varios premios internacionales como el Congo de Oro en Colombia, Orquesta del Año en Nueva York, Orquesta Internacional en Costa Rica entre otros reconocimientos.

Con jocosos temas como Noche de Copas, Agua de Coco, Un Hombre Busca Una Mujer, etc. Jossie Esteban y la Patrulla 15 se catalogaron como uno de los conjuntos típicos con mayor atracción merenguera.

Sin embargo, en el año 2004 Jossie Esteban decide darle un giro a su vida y entra a los caminos de Dios, dos años después lanza su primera producción cristiana titulada “En Victoria Estoy”.

En el año 2007 regresa al estudio de grabación para producir su segundo álbum titulado “Lo que se ve no es”. Ahora presenta su tercera producción discográfica titulada “Trabajando en el mundo Soy bendecido” bajo el sello discográfico Gozo Music.

Manny Cruz en concierto en Puerto PlataCortesía

En otro caso, en octubre de 2021, el joven merenguero Manny Cruz compartió en sus redes las fotografías, del momento cuando él y su esposa Yery Peguero fueron bautizados en la iglesia evangélica por el pastor José Arturo Pérez.

“Me crie en la Palabra de Dios y siempre he asistido a la iglesia evangélica, pero nunca tomé el paso de bau­tizarme porque sentía que no era digno de hacerlo y que tenía que cambiar cier­tas cosas”, escribió Manny.

Issa Gadala experimentó un cambio de vida al convertirse al cristianismo.

El dominicano Issa Gadala tenía 36 años cuando decidió hacer el giro de las baladas hacia la música cristiana. Tras cuatro años de ausencia en los escenarios el artista había regresado renovado, asegurando que Cristo vivía en él y que por eso ya no cantaría las canciones que solía interpretar al público, sino que ahora viviría para el Señor y por tanto sus letras tendrían otro rumbo. Actualmente el artista tiene 42 años y desde su transformación a los caminos de Dios ha presentado varios conciertos de música cristiana, entre ellos: “Segundo regreso”, nombre del disco de alabanzas que publicó en febrero del año 2017.

Así canciones como “Devuélveme” o la interpretación del popular tema de Romeo Santos el “El perdedor” con las que Gadala daba muestra de su talento quedaron atrás, ya que no tenían cabida en su nuevo renacer en la fe.