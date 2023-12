'Godzilla Minus One' se convierte en el filme de acción real más taquillero en EE.UU.

El filme 'Godzilla Minus One' se ha convertido en la película de acción real más taquillera hasta la fecha en Estados Unidos, según anunció hoy su productora, Toho.

La más reciente versión en la gran pantalla del célebre 'kaiju' (monstruo gigante) japonés ha logrado recaudar 14.36 millones de dólares desde su estreno el pasado viernes, detalló Toho.

La película dirigida por Takashi Yamazaki, la número 37 de la franquicia Godzilla, ha desbancado así a la otra cinta de acción real que hasta la fecha era la más taquillera, 'The Adventures of Milo and Otis' (conocida en países hispanohablantes como 'Chatrán'), que se estrenó en Japón en 1986 y en Estados Unidos en 1989.

'Godzilla Minus One' fue preestrenada el pasado octubre en Tokio, cerró el último Festival Internacional de Cine de la capital nipona y relata la destrucción desencadenada por la gigantesca criatura en el Japón de posguerra.

"Me hace muy feliz que haya sido Godzilla el que bata el récord que hasta ahora parecía imbatible", dijo el director del filme en declaraciones recogidas por Toho.

Ryunosuke Kamiki, uno de los actores principales, afirmó que para él es "como un sueño" que la película esté teniendo tanto éxito en Estados Unidos.