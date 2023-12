Hace cincuenta años, cuatro jóvenes neoyorquinos llevaron sus guitarras, amplificadores y baterías a un apartamento de la calle 23 de Nueva York, soñando con convertirse en la banda más grande del mundo.

Este fin de semana, Kiss, el grupo fundado por esos jóvenes -aunque con dos miembros diferentes en la actualidad-, se despedirá a unas 10 manzanas al norte de aquel apartamento.

Kiss tocará en el Madison Square Garden, tras haberse convertido, si no en el grupo más grande del mundo, sí en uno de los más grandes, uno de los que ha redefinido las expectativas de la experiencia de un concierto en directo.

He aquí una retrospectiva de los principales acontecimientos de la historia de Kiss, extraída de entrevistas de Associated Press con miembros de Kiss, citas que dieron a otros medios y material de las autobiografías de los miembros de la banda:

Miembros de KISS, en primer plano desde la izquierda, Gene Simmons, Tommy Thayer y Paul Stanley y Eric Singer a la batería en 2019Amy Harris/AP

1973

Gene Simmons, que trabajó brevemente como profesor y adoraba las películas de terror y los cómics, y el taxista Paul Stanley, que una vez dejó a unos pasajeros en el Madison Square Garden para ver a Elvis Presley y prometió que algún día estaría en ese mismo escenario, abandonan su banda Wicked Lester y empiezan a buscar compañeros para montar un verdadero espectáculo: una actuación en la que el show y los efectos visuales fueran tan importantes como la música.

Encuentran al batería Peter Criss, que había puesto un anuncio en un periódico musical buscando una banda, y a Ace Frehley, que se presentó a las audiciones con una zapatilla roja, otra naranja y una guitarra.

Cada miembro adopta una identidad escénica específica: Simmons, el demonio; Stanley, el niño-estrella; Frehley, el hombre del espacio, y Criss, el hombre-gato.

El grupo perfecciona su actuación con pequeños conciertos en clubes y, en Nochevieja, consigue un puesto como telonero de Blue Öyster Cult.

Esa noche, Simmons se prende fuego accidentalmente en el pelo mientras respira fuego. (Ocurriría muchas veces a lo largo de los años, hasta el punto de que pusieron cerca a alguien con una toalla empapada en caso de que sucediera).

1974

Kiss publica su álbum debut autotitulado, y su continuación, "Hotter Than Hell".

1975

La banda publica su tercer álbum, "Dressed To Kill", que incluye una canción pegadiza llamada "Rock And Roll All Nite".

Pero no es hasta que la versión en directo de ese tema sale a la luz más tarde ese mismo año como el ancla de Kiss "Alive!" que la banda tiene su primer gran éxito.

1976

Kiss publica lo que muchos fans consideran su mejor álbum de estudio, "Destroyer", que incluye la balada orquestal "Beth", que se convertiría accidentalmente en uno de sus mayores éxitos.

"Beth" era la cara B del single de hard-rock "Detroit Rock City", pero los DJ de radio empezaron a poner la balada en su lugar y despegó.

1977

La banda publica "Love Gun" y un segundo álbum en directo, "Alive II".

La encuesta Gallup nombra a Kiss la banda más popular de Estados Unidos. El grupo toca por primera vez en el Madison Square Garden.

1978

En un movimiento sin precedentes en la industria musical, los cuatro miembros lanzan álbumes en solitario simultáneamente, cada uno de los cuales vende más de un millón de copias. Pero el de Frehley es el único que genera un éxito, con "New York Groove".

La NBC emite un telefilme de dos horas protagonizado por la banda, "Kiss Meets The Phantom Of The Park".

Kiss inunda el mundo con productos temáticos que van más allá de las habituales camisetas y pósters, como fiambreras, vitaminas, radios de transistores, cromos y máquinas de pinball. Más tarde se lanzaron “Kiss Kondoms” y “Kiss Kaskets”.

1979

Kiss lanza "Dynasty", con la canción de inspiración disco "I Was Made For Lovin' You".

En ese momento, Simmons parece volar por los aires y aterrizar en los altavoces del escenario, además de escupir sangre y escupir fuego.

1980

Lanzan el álbum de música pop "Unmasked" y más tarde contratan al batería Eric Carr para sustituir a Criss.

1981

La banda publica "Music From The Elder", un álbum conceptual que evoca a "Harry Potter" 20 años antes de que comenzara ese fenómeno.

Pero el álbum, de temática medieval y alejado de su típico estilo musical, no atrae a muchos fans.

1982

Como reacción a la reacción contra "The Elder", Kiss publica "Creatures Of The Night", una obra maestra bombástica y cargada de batería que sigue siendo uno de sus álbumes más pesados hasta la fecha. Frehley es sustituido por Vinnie Vincent en la guitarra solista.

1983

Kiss decide que ha llegado el momento de renunciar a su característico maquillaje y los miembros revelan sus verdaderos aspectos en un especial de la MTV, coincidiendo con el lanzamiento del álbum "Lick It Up".

Permanecen sin maquillaje hasta la gira de reunión de 1996 con los miembros originales.

1984-1990

Kiss publica los álbumes "Animalize", "Asylum", "Crazy Nights" y "Hot In The Shade" cuando MTV adopta su nueva imagen.

El guitarrista Mark St. John sustituye a Vincent en 1984, pero una dolorosa afección nerviosa en sus manos pronto le incapacita para continuar. Le sustituye Bruce Kulick.

1991

Carr muere de cáncer de corazón.

1992

Se contrata a Eric Singer, respetado batería de Alice Cooper, Black Sabbath, Badlands y Lita Ford, que había estado de gira con la banda en solitario de Paul Stanley en 1989. La banda publica "Revenge" y graba el álbum "Alive III" en esa gira.

1995

A la formación - Stanley, Simmons, Kulick y Singer - se unen Frehley y Criss durante la grabación de un programa "Unplugged" de la MTV, telegrafiando una próxima reunión.

1996-1997

Se publica oficialmente "Carnival Of Souls", un álbum inspirado en el grunge que se había filtrado y que ya era objeto de numerosos pirateos.

Los miembros originales de Kiss se reúnen en la gira más taquillera del año.

1998

Con el Kiss original reunido, publican "Psycho Circus".

2000-2003

Kiss anuncia su primera gira de despedida.

Poco después de terminar, Stanley y Simmons cambian de opinión.

En 2002, Frehley es sustituido por Tommy Thayer, asistente de la banda durante mucho tiempo. La banda publica "Alive IV" con una orquesta sinfónica en 2003. Singer se reincorpora, consolidando una formación que se ha mantenido estable desde entonces.

2009-2012

Kiss publica "Sonic Boom" y "Monster", sus últimos álbumes de estudio. Comienzan una serie de "Kiss Kruises" anuales en otoño con sus fans en destinos tropicales.

2014

Kiss ingresa en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pero no tocan en la ceremonia.

2019

Kiss comienza su gira "End Of The Road", 19 años después de su primera gira de "despedida". Sus dos últimos conciertos están programados para el 1 y 2 de diciembre en el Madison Square Garden, a cinco minutos en metro de donde empezaron.