Jada Pinkett afirma que ella y Will Smith “permanecerán juntos para siempre”

A pesar de los escándalos en los que se ha visto envuelta la relación de Jada Pinkett Smith y Will Smith y de que ella misma confesara que llevaban separados desde 2016, ahora la actriz dijo que “permanecerán juntos para siempre”.

Durante el episodio de “The Drew Barrymore Show”, la actriz aseguró que su matrimonio se mantiene intacto. “Permaneceremos juntos para siempre", dijo.

Jada dio a entender que no es capaz de vivir lejos del padre de sus dos hijos. "Lo intenté. Lo intentamos los dos".

En el especial Jada's Story de NBC News, llegó a admitir que hubo un momento en el que consideró solicitar el divorcio, pero decidió no hacerlo. "Hice una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa. Voy a estar a su lado", afirmó en su entrevista con Today, publicó la revista Hola.

Por su parte, Will Smith sigue compartiendo imágenes junto a Jada Pinkett sin importarle lo que pueda pensar o decir la gente.

El actor compartió una fotografía en la que aparecía besando a Jada celebrando el Día de Acción de Gracias.

La pareja se ha enfrentado a rumores (de tener un matrimonio abierto, un estilo de vida cambiante y dudas sobre su orientación sexual), todo mientras sonreían, aparentemente retratando una vida perfecta.