Forbes nombra a Bad Bunny como el “Rey del Pop”

Bad Bunny se ha convertido un fenómeno, muchos lo han denominado como “Rey del Trap”, el “Rey del reguetón” y ahora la revista Forbes lo llama “Rey del Pop”.

El artista puertorriqueño protagoniza la portada de la famosa revista, donde habla se habla de su imperio en la música y en el entretenimiento.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, ha sido miembro de la lista Forbes “30 Under 30” del 2019. La revista publica que ha sido el artista más exitoso en Spotify con 35,9 mil millones de reproducciones. Su canal de YouTube ha atraído más de 32 mil millones de visitas, más que las de Justin Bieber, Ed Sheeran y Taylor Swift.

En la entrevista el intérprete de “Perro negro” destaca su orgullo por llegar donde está hablando español: “El español es parte de mí, es parte de mi ADN… Me gusta, donde quiera que voy, llevarlo y hablarlo. No porque quiero implantarlo, si no porque eso es lo que soy.”

Aunque el año pasado, Bad Bunny ganó unos 88 millones de dólares, el puertorriqueño afirma que no solo se trata de dinero.

“No se trata del dinero todo el tiempo,” dijo Bad Bunny sobre cómo elige socios. "Se trata de cuánto me gusta la marca y cuánto van a respetar mi creatividad.”

“Queda por ver si Bad Bunny tiene el poder de permanencia de décadas como Madonna o Prince. Pero no espere que pase demasiado tiempo relajándose junto a la piscina en una de sus mansiones. Siente su obligación hacia esos millones de fanáticos, tanto en línea como fuera de ella”, dice la publicación sobre el cantante.