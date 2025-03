Javier Grullón y Karla Fatule inician su compañía de producciones con "Peter Pan, el musical"

Javier Grullón y Karla Fatule estrenan “Peter Pan” el musical de Broadway a presentarse los días 9, 10 y 11 de mayo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, Eduardo Brito.

Esta puesta en escena marca el inicio de la compañía fundada por Javier Grullón y Karla Fatule titulada JaviKarlaProducciones quienes, junto a un equipo, han creado una versión deslumbrante de este clásico atemporal.

Bajo la dirección de Waddys Jáquez, el público podrá sumergirse en un universo lleno de magia, efectos especiales impactantes y una escenografía envolvente que transportará a los espectadores directamente al País de Nunca Jamás.

El elenco está encabezado por Sofía Delance como Peter Pan y Javier Grullón en el papel del temible Capitán Garfio, mientras que Gabriela Gómez, dará vida a Wendy. Esta producción tiene un significado especial, ya que, por primera vez, Tania Báez y Kenny Grullón trabajarán bajo la producción de sus hijos, interpretando los roles de la señora

Darling y el entrañable Smee, respectivamente. Carlos Sánchez se une al elenco como el pirata Starky y Paula Ferry como “Tigrilla”.

Los niños también serán protagonistas en esta gran aventura. Manu Chacín y Emilio Blanco interpretarán a John y Michael, los hermanitos de Wendy, el adorable perrito Nana cobrará vida en escena con la actuación de Benny Pérez, prometiendo conquistar los corazones del público. Además de este talentoso elenco, la producción contará con la participación de Axel Mansilla, Jean Luis Burgos, Juanma Gonzales, Carolina Jiménez, Coral Gonzales, Natacha Hernández, Mariana Ramírez y más de 40 artistas en escena, enriqueciendo así la experiencia teatral y haciendo de "Peter Pan" un espectáculo imperdible.

Magia, música y efectos

De cauerdo a una nota de prensa, La producción contará con más de 40 artistas en escena, vestuarios espectaculares diseñados por Marcos Malespin, y una propuesta visual innovadora. La dirección musical estará a cargo de Junior Basurto Lomba, con 16 músicos en vivo, y la dirección vocal de la talentosa Paola González.

Las coreografías, creadas por Erick Roque en colaboración con Waddys Jáquez, llenarán de energía cada escena, mientras que la escenografía de Ángela Bernal transportará al público a un mundo lleno de fantasía y emoción. Las fotografías y vídeos a cargo del reconocido Jochy Fersobe.

“Esta producción busca brindar una experiencia inolvidable a toda la familia, llena de música, danza y la magia que solo Peter Pan puede ofrecer”, expuso Karla Fatule.

“Estamos trabajando con los más altos estándares de calidad para llevar la magia que requiere Peter Pan en el teatro y el público disfrute de una experiencia inolvidable”, adelantó Javier Grullón.

El apoyo de empresas y entidades locales es clave para el crecimiento de las artes y la cultura en nuestro país. Gracias al Banco de Reservas, La Colonial de Seguros, Grupo Vimenca, la Alcaldía del DN, Taco Bell y República Dominicana Lo Tiene Todo, podemos seguir creando espectáculos de gran magnitud, impulsando el talento y abriendo puertas a nuevas generaciones.

Javier Grullón y Karla Fatule

Son reconocidos artistas y productores dominicanos con más de 18 años de trayectoria en el teatro musical. Han participado en más de 30 producciones, destacándose en canto, actuación y baile. Javier ha sido nominado en siete ocasiones y ganó un Premio Soberano por su actuación en "Grease" en 2023. En 2021, produjeron exitosamente sus primeros musicales:

Javier con "In The Heights", que tuvo más de seis funciones "sold out", y Karla con "La Llamada", que sorprendió al público con un montaje innovador también a casa llena.

Su éxito continuó con "Grease" en el 2023 y actualmente trabajan juntos en "Peter Pan", que promete ser una producción única para 2025. Javier y Karla siguen contribuyendo al arte en la República Dominicana, inspirando a nuevas generaciones y consolidando su legado en el teatro musical del país.