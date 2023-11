Netflix estrena este mes películas en las que emplea actores y locaciones dominicanas

Los estrenos este mes de noviembre en la plataforma streaming de Netflix y algunos cines seleccionados de las películas de “Nyad”, protagonizada por Jodie Foster y Annette Bening (Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin), y “The Killer” (“El asesino”, dirigida por David Fincher, fueron filmadas y "casteadas" en República Dominicana.

VHO Casting, que preside Valerie Hernández Oloffson, es la compañía de realización de casting detrás de los proyectos filmados en el país, que ocupan las principales plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Hulu y Nickelodeon.

Según cuenta, es una gran coyuntura para los actores dominicanos, que gracias a Ley de Cine, en cada proyecto cinematográfico internacional que se filma en el país, éstos tienen una oportunidad de participar en estas películas, a diferencia de los actores en Estados Unidos, que para llegar un filme de esta naturaleza la competencia es muy grande, y en el país no son muchos los actores que dominan el idioma inglés por lo que tienen una gran ventaja.

“Siento que la compañía ha crecido muchísimo con todos los proyectos nacionales e internacionales que hemos trabajado, tenemos más conocimiento y trabajamos con los más altos estándares que se manejan en la industria del cine a nivel mundial, elevando así la calidad del trabajo en las películas locales”, asegura la Ceo de VHO, Valerie Hernández Oloffson.

El mes pasado se llevó a cabo un “screening” organizado por los ejecutivos de Netflix, de la película “The Killer”, en la ciudad de Nueva York, el cual fue presidido por el director David Fincher, conocido por su trabajo en “Seven” (1995), “Fight Club” (1999) y “Gone Girl” (2014), y estuvieron presentes actores dominicanos y ejecutivos de VHO Casting.

Valerie Hernández junto a Michael Fassbender (Magneto en X- Men), actor principal de The Killer ("El asesino").

Valerie Hernández Oloffson, directora de casting; Mauricio Adrián, coordinador de extras; Lía Lockhart, Paloma Palacios, Génesis Estévez, Arturo Duvergé y Gabriel Polanco cuentan entre los ejecutivos, actores y actrices que participaron.

“Este fue un evento privado para personas allegadas a la películas, gente importantes ligadas a la industria, que por motivo de la huelga no se hizo una premier, si no que se hizo un screening, una presentación de la película con los actores dominicanos, Mauricio y yo que somos de casting, fue algo interesante con el director David Fincher, y su esposa la productora, el guionista, el sonidista dando detalles de la películas”, comentó Valerie.

El director de cine David Fincher junto a Valerie Hernández.

EL ANILLO DEL CINE EN RD

Las quejas del público por la selectividad y preferencia que tienen algunos directores y productoras cinematográficas en el país con actores y actrices determinados, para su producción de sus cintas, ha llegado a nombrarse “el anillo del cine dominicano”.

Sobre el particular la Ceo de VHO Casting, quien tiene a su cargo la selección de los personajes de las películas, entiende que “más que pensar en un anillo de la actuación, creo que hay varios elementos que influyen”.

Para ella, el elemento más importante “es que muchos de los que se llaman ‘actores’ no se preparan de la manera adecuada para competir con los que ya tienen un nombre hecho en la industria. Si tengo personas con talento real y trabajado que cumpla con el perfil, estoy segura que los directores y productores van a mirar en esa dirección al momento de pensar en darle la oportunidad a alguien ‘nuevo’”.

Valerie explicó que nadie está exento de hacer casting, en ningún país del mundo, “pero depende mucho de los directores y productores si confían en ese actor o actriz ya reconocido”.

ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA

A inicio del 2020 VHO Casting se encontraba trabajando una serie internacional para HBO y un largometraje que venía de Los Ángeles, según recuerda Valerie, fue un golpe duro, “pero la industria dominicana supo trabajar para salir adelante y ser de los primeros países en arrancar trabajar en cine en julio y agosto 2020, entre esos el que dio inicio formal a la gran cantidad de proyectos internacionales en venir al país , “Old” o “Viejos” del director M. Night Shyamalan y a partir de ahí seguimos en 2021 con “Shotgun Wedding” que tenía muchos actores internacionales de renombre, entre ellos, y como productora, Jennifer López. También “Arthur The King” con actores de la talla de Mark Wahlberg y Simu Lui (Shang-chi de Marvel)”, recuerda.

Valerie Hernández tiene 14 años buscando actores para grandes proyectos cinematográficos que llegan a República Dominicana.

ENTREVISTA CON VALERIE HERNÁNDEZ

¿Cuál es el posicionamiento que tiene VHO Casting en el mercado nacional e internacional?

Puedo decir que tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Francia y otros países de Latinoamérica con los que hemos trabajado, VHO CASTING es una compañía sólida y muy respetada, tenemos un resumen “impresionante” como nos han dicho algunos productores cuando lo ven (www.imdb.me/vho ) con la mayor cantidad de largometrajes y series para TV realizados por una compañía de casting en el país.

¿Cómo debe ser la sinergia entre el director de una serie o película y el director de casting?

Es primordial entender lo que busca el director y tener la habilidad para descifrar lo que nos quieren decir cuando no lo saben explicar, muchas veces el mismo director (a) no está claro con lo que quiere y ahí es donde nosotros entramos a aclarar su visión y algunas veces hasta a cambiarla llegando a un acuerdo de cómo debe ser cada personaje.

Desde que iniciaste con la empresa (agregar cuando nació y un poco de su historia) ¿la proyecciones han superado las expectativas?

Definitivamente, en el 2009 cuando inicié con VHO Casting compartía mi pasión por el mundo audiovisual con un trabajo de oficina en una compañía multinacional de la industria petrolera, estaba concentrada en proyectos audiovisuales más pequeños, comerciales para tv, videos corporativos y musicales, pero siempre queriendo crecer para dedicarme a la industria del cine, hice mis primeros 3 ó 4 largometrajes pidiendo vacaciones o trabajando de madrugada, durmiendo poco y esforzándome para lograr mis metas.

En el 2010 promulgaron la ley de cine en República Dominicana y me monté en la ola, llena de sueños, fui de las primeras en asistir a DGCINE e inscribirme, esto me llevó a hacer mi primer proyecto bajo la ley de cine y desde ahí todo ha crecido exponencialmente, llevándome a trabajar de la mano con personas que nunca imaginé, como David Fincher “The Killer” protagonizado por Michael Fassbender (Estrena el 10 de noviembre en Netflix); Jimmy Chin y E. Chai Vasarhelyi “Nyad” protagonizado Annette Benning y Jodie Foster (Estrenado el 3 de Noviembre en Netflix), entre muchos otros que superan lo que podía haber imaginado. Sé que aún hay mucho más por lograr, las posibilidades son infinitas y estamos trabajando para ello.

VHO Casting nació prácticamente con la ley de cine… ¿Cómo se relaciona esta empresa con dicha ley?

Ya había hecho algunas películas nacionales e internacionales antes de iniciar a trabajar con la ley de cine, pero esta le dio mucha más fuerza a la compañía, el casting para cine se convirtió en una labor de la que se podía vivir, esta ley vino como una bendición para todos los que ahora somos parte y además funcionó y sigue funcionando para la proyección de nuestro país y su industria de cine en todo el mundo.

¿Cuándo empieza y concluye el proceso de casting?

Desde que me llaman para contarme de un proyecto, leo el guion, converso con directores, productores y le vamos dando forma, conociendo los perfiles de los personajes, definimos fechas y comenzamos los procesos de audición. Se realiza una primera ronda de audiciones, normalmente unos meses antes de la fecha pautada para iniciar la filmación, luego pasamos a los “callbacks” (Segundo llamado) donde vemos con más detenimiento a los actores que fueron preseleccionados para asegurarnos que este actor o actriz nos brinda lo que estamos buscando para el personaje, luego, decidimos en conjunto a quien seleccionar siempre teniendo la última palabra el director y los productores, y le ofrecemos el rol, con todos los pormenores y detalles de su participación. En República Dominicana, como en otros países de Latinoamérica y en Europa, el departamento de casting se mantiene en el set para darle seguimiento a los llamados de los actores y sus necesidades en medio del proyecto y hasta finalizar.

¿Los actores consagrados hacen pruebas de casting o están exentos?

Nadie está exento de hacer casting, en ningún país del mundo, pero, depende mucho de los directores y productores si confían en ese actor o actriz ya reconocido. Entendemos que todos los actores deben estar dispuestos a hacer casting, si es requerido, porque es la manera en la que la producción se puede dar cuenta si el actor es la persona ideal para el personaje.

¿Existe presión por parte de los clientes a la hora de elegir a un determinado actor?

Siempre van a querer que encontremos al mejor actor y si tienen la oportunidad de castear a alguien que además les vaya a aportar más ventas, es normal que se inclinen por ese lado.

¿Qué es más satisfactorio en tu profesión, “encontrar una cara nueva” o lograr que un actor encasillado en un determinado tipo de personajes o género (comedia, drama) se enfrente a otro registro distinto?

Ambos escenarios son gratos, he tenido la dicha de vivir innumerables experiencias a lo largo de mi carrera. Encontrar nuevas caras para nuestra industria es siempre un aliciente y siento el orgullo de haber ayudado a alguien a cumplir un sueño o a conocer una nueva forma de vida. Por el otro lado, para poner un ejemplo que trajo mucha satisfacción, con un actor que estuvo encasillado muchos años en la comedia, Cuquín Victoria, hasta que lo casteamos en “La Familia Reyna” un drama que le llevó a ganar varios premios como Mejor Actor.

¿Este trabajo tiene la visibilidad merecida?

Este es un tema bien controversial en nuestra industria a nivel mundial pero creo que poco a poco se ha dado cuenta lo importante que es tener directores de casting, coordinadores, y asistentes. Cada día hay más respeto por nuestro trabajo.

¿Cómo es trabajar con niños? ¿En qué medida cambia el proceso, los protocolos? ¿Y cómo es el margen de error con los pequeños y, sobre todo, con los noveles?

Cuando trabajamos con menores es primordial la comunicación directa con los padres o representantes legales, siempre nos aseguramos de conseguir todas las autorizaciones necesarias explicándoles claramente el proyecto y sus procesos.

Trabajar con niños es uno de los retos más grandes, ya que aún no tienen autonomía, ni experiencia, ni la madurez para entender muchos de los procesos que manejamos en la industria audiovisual.

En nuestra industria cinematográfica, a diferencia de un adulto que normalmente trabaja 12 horas al día, los horarios de trabajo para los menores son más cortos, así que se debe de preparar un plan de rodaje que funcione y cumpla con estas limitaciones, en algunas ocasiones y dependiendo de la edad y el tiempo que se necesite al menor en set, debemos de buscarles “dobles” para poder completar las escenas en el tiempo contemplado.

Cuando se trata de menores, hay que buscar con mucha atención y hacer más pruebas y ensayos de los que normalmente se harían con un adulto. Siempre pasamos por distintos filtros a los niños antes de iniciar el proyecto para saber si podrán cumplir con todo lo que se les pide y tomar la decisión correcta que nos permita completar la filmación de manera satisfactoria. Puedo decir que me he encontrado con muy gratas sorpresas en el camino, niños y niñas muy responsables, atentas a todos los procesos, con mucho talento y que nos llenan el corazón de alegría.

Video Michael Fassbender en "The Killer". Trailer.



- Recientes estrenos en los que actuaron dominicanos y parte de sus escenas se filmaron en República Dominicana.

- En Netflix:

“The Killer” (2023) de David Fincher,

“Nyad” (2023), dirigida por Jimmy Chin and Elizabeth Chai Vasarhely.

- Amazon Prime:

“The Exorcist: Believer” (2023), de David Gordon Green; “Shotgun Wedding” (2022), dirigida por Jason Moore y Jennifer López (productora y actriz). “The Black Demon” (2023) de Adrian Grunberg

“Old” (2021) dirigida M. Night Shyamalan

- Hulu:

“Saint X” (2023) Serie de Disney filmada en el país y Nueva York.

- Nickelodeon:

“¿Are you afraid of the Dark?” (Le temes a la oscuridad?) Serie limitada (2022).