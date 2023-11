Lista de los nominados a la 66ª edición de los premios Grammy

La lista de los nominados en las principales categorías de la 66ª edición anual de los premios Grammy , anunciada el viernes por La Academia de la Grabación.

ÁLBUM DEL AÑO

“Radio de música mundial”, Jon Batiste; “The Record”, chico genio; “Vacaciones de verano sin fin”, Miley Cyrus; “¿Sabías que hay un túnel debajo de Ocean Blvd?”, Lana Del Rey; “La era del placer”, Janelle Monáe; “TRIAS”, Olivia Rodrigo; “Medianoche”, Taylor Swift; “SOS”, SZA.

RECORD DEL AÑO

“Adoración”, Jon Batiste; “No es lo suficientemente fuerte”, boygenius; “Flores”, Miley Cyrus; “¿Para qué fui hecha?”, Billie Eilish; “Sobre mi mamá”, Victoria Monet; “Vampiro”, Olivia Rodrigo; “Antihéroe”, Taylor Swift; “Mata a Bill”, SZA.

CANCIÓN DEL AÑO (PREMIO DEL CANTAUTOR)

“A&W”, Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew; “Antihéroe”, Jack Antonoff y Taylor Swift; “Mariposa”, Jon Batiste y Dan Wilson; “Dance the Night”, Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt; “Flores”, Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack; “Kill Bill”, Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe; “Vampiro”, Daniel Nigro y Olivia Rodrigo; “¿Para qué fui creado?”, Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell.

MEJOR ARTISTA NUEVO

Gracie Abrams; Fred otra vez...; Especias de hielo; Rollo de gelatina; Coco Jones; Noé Kahan; Victoria Monet; La guerra y el tratado.

AUTOR DEL AÑO

Édgar Barrera; Jessie Jo Dillon; Shane McAnally; Theron Thomas; Justin Tranter.

MEJOR ACTUACIÓN POP SOLITARIO

“Flores”, Miley Cyrus; “Pinta la ciudad de rojo”, Doja Cat; “¿Para qué fui hecha?”, Billie Eilish; “Vampiro”, Olivia Rodrigo; “Antihéroe”, Taylor Swift.

MEJOR ACTUACIÓN DE DÚO/GRUPO POP

“Thousand Miles”, Miley Cyrus con Brandi Carlile; “Candy Necklace”, Lana Del Rey con Jon Batiste; “Never Felt So Alone”, Labrinth con Billie Eilish; “Karma”, Taylor Swift con Ice Spice; “Ghost in the Machine”, SZA con Phoebe Bridgers.

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

“Química”, Kelly Clarkson; “Vacaciones de verano sin fin”, Miley Cyrus; “TRIAS”, Olivia Rodrigo; -(Restar), Ed Sheeran; “Medianoche”, Taylor Swift.

MEJOR ÁLBUM DE RAP

“Her Loss”, Drake y 21 Savage; “Michael”, el asesino Mike; “Héroes y villanos”, Metro Boomin; “Enfermedad del Rey III”, Nas; “Utopía”, Travis Scott.

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

“Enrollando la alfombra de bienvenida”, Kelsea Ballerini; “Hermanos Osborne”, Hermanos Osborne; “Zach Bryan”, Zach Bryan; “Rustin' in the Rain”, Tyler Childers; “País Bell Bottom”, Lainey Wilson.

MEJOR ÁLBUM DE BAILE/ELECTRÓNICO

“Blackbox Life Recorder 21F”, Aphex Twin; “Cargando”, James Blake; “Más alto que nunca”, Divulgación; “Fuerte”, Romy y Fred otra vez…; “Rumble”, Skrillex, Fred otra vez... y Flowdan.

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

“Pero aquí estamos”, Foo Fighters; “Atrapa estrellas”, Greta Van Fleet; “72 estaciones”, Metálica; “Por eso”, Paramore; “En Times New Roman…”, Reinas de la Edad de Piedra.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

“El coche”, Arctic Monkeys; “The Record”, chico genio; “¿Sabías que hay un túnel debajo de Ocean Blvd?”, Lana Del Rey; “La isla Cracker”, Gorillaz; “Yo dentro del año viejo muriendo”, PJ Harvey.

MEJOR ÁLBUM DE R&B PROGRESIVO

“Desde que tengo amante”, 6falta; “El álbum del amor: fuera de la red”, Diddy; “Nova”, Terrace Martin y James Fauntleroy; “La era del placer”, Janelle Monáe; “SOS”, SZA.

MEJOR ÁLBUM DE R&B

“Noche de chicas”, Babyface; “Lo que no te dije (Deluxe)”, Coco Jones; “Ocasión especial”, Emily King; “Jaguar II”, Victoria Monet; “Claro 2: EP Soft Life”, Summer Walker.

MEJOR ÁLBUM VOCAL DE JAZZ

“For Ella 2”, Patti Austin con Big Phat Band de Gordon Goodwin; “Vivo en Village Vanguard”, Fred Hersch y Esperanza Spalding; “Lean In”, Gretchen Parlato y Lionel Loueke; “Mélusine”, Céline McLorin Salvant; “Cómo comienza el amor”, Nicole Zuraitis.

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL DE JAZZ

“La fuente”, Kenny Barron; “Fénix”, Lakecia Benjamin; “Legado: La mandíbula instrumental”, Adam Blackstone; “Los vientos de cambio”, Billy Childs; “Caja de sueños”, Pat Metheny.

MEJOR ÁLBUM VOCAL DE POP TRADICIONAL

“Para Steve con amor: Liz Callaway celebra Sondheim”, Liz Callaway; “Piezas de tesoro”, Rickie Lee Jones; “Embrujada”, Laufey; “Vacaciones alrededor del mundo”, Pentatonix; “Sólo los fuertes sobreviven”, Bruce Springsteen; “Sondheim Unplugged (Las sesiones de Nueva York), vol. 3”, varios artistas.

MEJOR ÁLBUM DE EVANGELIO

“Te amo”, Erica Campbell; “Himnos (en vivo)”, Tasha Cobbs Leonard; “The Maverick Way”, Música de la ciudad de Maverick; “Mi verdad”, Jonathan McReynolds; "Todas las cosas nuevas: vivir en Orlando", Tye Tribbett.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CRISTIANA CONTEMPORÁNEA

“Mi tribu”, Bendición Ofor; “Emanuel”, Da' VERDAD; “Lauren Daigle”, Lauren Daigle; “Ropa de iglesia 4”, Lecrae; “Yo creo”, Phil Wickham.

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

“La Cuarta Hoja”, Pablo Alborán; “Humanos hermosos, vol. 1”, AleMor; “A Ciegas”, Paula Arenas; “La Neta”, Pedro Capó; “Don Juan”, Maluma; “X Mi (Vol 1), Gaby Moreno.

MEJOR ÁLBUM URBANO LATINO

“Saturno”, Rauw Alejandro; “Mañana Será Bonito”, Karol G; “Datos”, Tainy.

MEJOR ÁLBUM DE ROCK LATINO O ALTERNATIVO

“Martínez”, Cabra; “Leche de Tigre”, Diamante Eléctrico; “Vida Cotidiana”, Juanes; “De Todas Las Flores”, Natalia Lafourcade; “EADDA9223”, Fito Páez.

MEJOR ÁLBUM DE REGGAE

“Nacido para la grandeza”, Buju Banton; “Simma”, Beenie Man; “Cali Roots Riddim 2023”, Colle Buddz; “No Destroyer”, Burning Spears; “Colors of Royal”, Julian Marley y Anteo.

MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA AFRICANA

“A-No estás equivocado B-Ellos tampoco: la píldora Fukc-It revisada”, Reina Sheba; “For Your Consideration'24-The Album”, Prentice Powell y Shawn William; “Comprar comestibles con mi madre”, Kevin Powell; “La luz interior”, J. Ivy; “Cuando los poemas hacen lo que hacen”, Aja Monet.

MEJOR ÁLBUM DE COMEDIA

“Ojalá lo hicieras”, Trevor Noah; “Soy una animadora”, Wanda Sykes; “Indignación selectiva”, Chris Rock; “Alguien a quien amas”, Sarah Silverman; “¿Qué hay en un nombre?”, Dave Chappelle.

MEJOR BANDA SONORA COMPILACIÓN PARA MEDIOS VISUALES

“Aurora”, Daisy Jones y los Seis; “Barbie The Album”, varios artistas; “Black Panther: Wakanda Forever”, varios artistas; “Guardianes de la Galaxia, vol. 3: Mezcla impresionante, vol. 3”, varios artistas; "Extraño: La historia de Al Yankovic", Weird Al Yankovic.

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA MEDIOS VISUALES

“Mundo Barbie”; “Baila la noche”; “Solo soy Ken”; "Levántame"; "¿Para qué fui hecho?"

MEJOR BANDA SONORA PARA MEDIOS VISUALES

“Barbie”, Mark Ronson y Andrew Wyatt; “Pantera Negra: Wakanda para siempre”, Ludwig Göransson; “Los Fabelman”, John Williams; “Indiana Jones y el dial del destino”, John Williams; “Oppenheimer”, Ludwig Göransson.

PRODUCTOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Jack Antonoff; Dernst “D'Mile” Émile II; Hit-Boy; Metro Boomin; Daniel Nigró.

MEJOR VÍDEO MUSICAL



“Sólo estoy durmiendo”, los Beatles; “En tu amor”, Tyler Childers; “¿Para qué fui hecha?”, Billie Eilish; “Cuenta conmigo”, Kendrick Lamar; "Apresúrate", Troye Sivan.

MEJOR PELÍCULA MÚSICA

“Sueño despierto en la luna”; “Cómo me siento ahora”; “En vivo desde París, The Big Steppers Tour”; "Yo soy todo"; "Querida mamá."