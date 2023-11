A más de un año de Shakira y Gerad Piqué hacer pública su separación y que la artista haya lanzado dardos directamente a su expareja en canciones y entrevista, ahora el exfutbolista habló, poco, pero habló, de la sonada situación con la madre de sus hijos.

En una entrevista en el programa 'Rac1' de Jordi Basté, Piqué expresó que no le afectó todo lo que se habló de él cuando se separó de Shakira.

"Si hubiera dado importancia a todo lo que decían de mí, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto (piso). La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dicen por todas partes", dijo.

En otra parte de la entrevista el deportista español mencionó su actitud frente a las noticias que circulan sobre él en los medios de comunicación y expresó su desinterés al respecto: "No es verdad lo que la gente lee, pero yo no tengo que salir cada día a desmentir cosas que no son reales, me da igual".

Aunque la barranquillera ha mencionado públicamente el final de su relación con Piqué en varias ocasiones, tanto en entrevistas como a través de colaboraciones populares, el exfutbolista catalán ha mantenido una postura más reservada en sus declaraciones públicas al respecto.

"No quiero hablar del tema y no hablaremos de todo lo que hemos vivido. La gente no sabe ni el 10% por ciento de lo que pasó realmente", señaló Piqué durante la entrevista.

Por otro lado, la cantante ha hablado abiertamente sobre la ruptura. En una entrevista que ofreció a la revista Billboard, explicó cómo pasó el duelo.

"He pasado por varias etapas: negación, ira, dolor, frustración, ira nuevamente, dolor nuevamente. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. En plan, simplemente saca tu cabeza del agua. Y es una etapa de reflexión. Y una etapa de trabajo muy duro y cuando tengo tiempo con mis hijos, realmente lo paso con ellos", dijo la colombiana.

Asimismo, es su ultimas canciones la multipremiada artista ha abordado su sonora separación matrimonial con el padre de sus dos hijos, Milán (10 años) y Sasha (8).

Tal como lo hizo con la canción "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" junto al argentino DJ Bizarrap, un rabioso sencillo en el que disparó a diestra y siniestra contra Piqué y su en ese entonces amante y hoy novia, Clara Chía.