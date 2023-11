Najwa Nimri sigue explorando los límites de la maternidad en 'Sagrada familia'

El próximo 17 de noviembre llega a Netflix la segunda temporada de 'Sagrada familia', la serie creada y dirigida por Manolo Caro ('Alguien tiene que morir', 'La casa de las flores').

La ficción vuelve a explorar la maternidad y la familia, realidades muy complejas que aborda desde distintos prismas y géneros, con predominio en esta nueva entrega del thriller. Najwa Nimri, que interpreta a la matriarca, hace hincapié en las atrocidades cometidas "en nombre del amor".

"En nombre del amor se sacrifica gente", sentencia Nimri en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de los nuevos capítulos de la serie en los que retoma su papel como Gloria Román. Una mujer que, ante todo, quiere mantener a su familia unida y para conseguirlo no duda en hacer lo que sea necesario, incluso matar, como ya mostró en la primera temporada. "Todos los personajes en su mundo tienen justificaciones", continúa la protagonista de 'Vis a vis' o 'La casa de papel', apuntando a que incluso en el mundo real, la moral depende de la necesidad, por mucho que no debiera ser así.

Independientemente de que el amor de Gloria sea verdadero o no, el director cree que es precisamente por lo que el público la quiere: "De primeras podría ser la típica villana pero como todo lo hace desde el amor, se lo perdonas". "Pero eso es lo bonito, lo bonito es sorprenderte viendo la serie y de repente queriendo que gane la mala", añade Nimri, que ha confesado que el personaje es uno de sus favoritos entre todos los muchos que ya ha interpretado.

La serie trata sobre la maternidad pero esta condición "no depende tanto de solamente haber parido", expone Nimri quien también es madre más allá de la ficción y alaba la profunda comprensión de Caro sobre un concepto tan complicado y con tantos matices. En este sentido, el director y guionista asegura que en la primera temporada quería abordar la maternidad desde muchos ángulos y perspectivas, lo cual quedaba reflejado especialmente en el grupo de amigas, donde una de ellas no quiere ser madre.

No obstante, si bien en la primera entrega había momentos para las charlas entre amigas, en esta segunda parte el elemento de thriller está aún presente, haciendo que todo sea más vertiginoso, más acelerado, sin pausas aparentes. Pero ante todo, la serie es un melodrama y esto es lo que Nimri remarca que le ha enseñado su papel como Gloria.

"Es el amor superlativo, es el odio superlativo, es la envidia superlativa, es esa cosa extra mexicana y colorista que no entendía", continúa la actriz, hablando del particular mundo de Caro. "Me lo he pasado como nunca y de repente solo quiero vivir ahí", declara Nimri. Por su parte el director dice que, aunque 'Sagrada familia' llega a su fin con esta segunda temporada, tal y como estaba planeado, él y la actriz ya están pensando en reencontrarse en otra historia.

La serie repite formato con ocho episodios y retoma la trama justo donde la dejó. "En esta segunda temporada Gloria y sus hijos tendrán que seguir aparentando una vida perfecta, esta vez con Natalia secuestrada en el sótano de la casa y con el pequeño Lorenzo como testigo de quienes realmente son", reza la sinopsis oficial.

Además de Nimri, en esta segunda temporada de 'Sagrada familia' retoman sus papeles Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores, Álex García, Macarena Gómez, Laura Laprida, Ella Kweku y Jon Olivares. Completan el reparto nuevos nombres como Pol Hermoso, Javier Pereira o Abril Zamora, entre otros.