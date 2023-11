La disculpa de Jaime Bayly a Amelia Vega por entrevista en 2011: “Me comporté como un patán”

A más de una década de la entrevista de Jaime Bayly a Amelia Vega, el controversial escritor y presentador peruano se disculpó con la Miss Universo 2003 por “hacerle pasar un mal rato”.

“Le pido disculpas a Amelia Vega porque la hice pasar un mal rato, porque me comporté como un patán”, dijo Bayly en un video en su canal de YouTube que tituló “Miss Planeta Tierra”.

Sobre la entrevista de 2011 agregó: “Si ella venía, era tarde en la noche, estaba de promoción, quería hablar de su disco y de Dios, yo debí ser más paciente, más humilde, más tolerante, dejarla expresarse, dejarla ser ella, y no empezar a disparar sobre ella como francotirador, disparándole además en zonas sensibles, en temas más o menos nerviosos y por ende enervándola en el tema de su creencia religiosa, en el tema del Miss Universo, que yo casi se lo quité”.

El escritor en 2011 en su programa de la cadena Mega TV, se burló junto a su pareja de la beldad dominicana, quien en ese momento estaba promocionando su primera producción discográfica “Agua dulce”.

La escritora le dijo que en la Biblia existía un capítulo llamado "Ester", y que prácticamente era un concurso de belleza, lo que desató el sarcasmo del presentador y su mujer.

“Un viernes fuimos Silvia y yo al estudio a Mega y nuestra gran invitada era Amelia Vega, yo no la conocía personalmente, sabía tres o cuatro cosas de ella, que había sido Miss República Dominicana y había ganado Miss Universo en el año2023, en el momento que Amelia vino a la entrevista tenía 26 años y, apenas nos saludamos fuera de cámara, algo se rompió entre ella, Silvia y yo", confesó.

El presentador contó que la entrevista inició mal porque Amelia Vega se había burlado de su mujer por la diferencia de edad entre ellos.

“Cuando Amelia me saludó le presenté a mi esposa y Amelia no fue cariñosa con Silvia, al contrario, fue un poco burlona, fue un poco altanera y dijo: 'ah pero no parece tu esposa, parece tu hija', y yo sentí que la rebajó, ninguneó a Silvia”, expresó.

Al recordar fragmentos de aquella entrevista, Bayly dijo que la modelo le había caído fatal: “Ella estaba harta de nosotros, nosotros estábamos hartos de ella. Nosotros le habíamos caído fatal no quería ella vernos nunca más y ella nos había caído fatal también. Nos había parecido muy arrogante, sin sentido del humor y además tratando de imponernos su creencia”, explicó sobre el tenso momento.

Bayly expresó que él y la modelo no nacieron para ser amigos, por lo menos en ese momento, ya que si se vuelven a ver, le pide perdón y le da un abrazo. Además pidió a Amelia que no sienta que la recuerdan con rencor ni con resentimiento sino todo lo contrario.

“Quizas Silvia y yo pudimos haber suido más amable, mejores anfitriones, más hospitalario con ella”, manifestó.