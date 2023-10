Comunicadores se unen en favor de los valores en los medios de comunicación

"Un paso al frente por la decencia en los medios de comunicación", ha sido el llamado que ha realizado la comunicadora Isaura Taveras, quien se expresó sobre una preocupación generalizada a raíz de la 'cualquierización' que han sufrido los medios de comunicación a propósito del auge de los medios digitales o “alternativos”.

Jatnna Tavárez, Tania Báez, Isaura Taveras, Luz García, Selinée Méndez y Domingo Páez, entre otros comunicadores; han mostrado preocupación por la degradación en los medios de comunicación.

La comunicadora, Isaura Taveras instó a las autoridades pertinentes a prestar atención a la normalidad con que se utilizan expresiones soeces, injuriosas, difamatorias y que promueven la degradación social en todas las escalas.

“Quiero aprovechar para hacer un llamado a los medios de comunicación y a la sociedad en sentido general, no podemos seguir callando, hay que dar un paso al frente para defender no solamente la dignidad, también defender nuestros medios de comunicación. No podemos seguir permitiendo que un micrófono, así sea en plataformas digitales, siga siendo utilizado para promover modelos erráticos de éxito, el dinero fácil, la misoginia, el sexismo, la bajeza y un extenso etcétera de horrores, ante los cuales nosotros no podemos seguir cerrándo los ojos”, manifestó Taveras.

Otras voces

De igual manera, recientemente otros comunicadores y comunicadoras se han manifestado, haciendo un llamado de atención en esta dirección.

Tania Báez: “Hoy me asquea lo que veo. Me consterna ver quiénes son algunas de las ‘figuras de hoy’. Personajes que transcienden sin más logros que la promoción de antivalores. Ahora ‘el chapeo’ es un verbo y un ‘talento’. Las peleas son el nuevo show”.

En ese orden, hizo un reclamo “por el bien de una sociedad que replica las tendencias que se crean en estos medios“, lo que advierte a prepararse para lo “indescriptible”

Domingo Páez: “La Sociedad Dominicana, la Institucionalidad Democrática y, en particular. El Poder Judicial, no pueden permitir que el Bajo Mundo instale una industria de monetización del insulto, la injuria y la difamación como mecanismo de anteriorización de todo el que aspire a una sociedad funcional. Eso hay que Pararlo Ya”. Esto hay que frenarlo por el bien de la Sociedad”.

Jatnna Tavárez, una experimentada profesional de más de tres décadas en los medios declaró lo siguiente: “Ha cambiado mucho la forma de comunicar, antes se desarrollaba en una era romántica, los talentos competían por ser más poéticos y para esto el afán era enriquecer su acervo cultural cada día más”.

Considerando que la comunicación actual es más fugaz y explícita, a pesar de que impera el sensacionalismo que llama la atención de los usuarios, por lo que el mensaje no perdura y se pierde.

Luz García: “Me da mucha tristeza lo que está pasando en la actualidad, creo que hemos involucionado en vez de evolucionar dentro de la comunicación. Estas plataformas se han convertido en espacios para rivalizar a sus propios talentos, no en plataformas comunicacionales donde puedan destacar, y creo que le hace un flaco servicio no solamente a la comunicación, sino a la imagen de la mujer dominicana en este contexto”.

Selinée Méndez afirma que “debemos revisarnos como sociedad, ante la realidad que se vive hoy día en muchos medios de comunicación”, en los que en horarios para toda la familia “comunicadores” dicen improperios.

declaró la comunicadora y presentadora