Britney Spears estuvo embarazada de Justin Timberlake y abortó porque él “no quería ser padre”

Britney Spears se prepara para lanzar este 24 de octubre sus memorias 'The Woman in Me', un libro que desde ya está dando de qué hablar por todas las anécdotas que cuenta la artista.

En uno de los pasajes del libro, Spears habla sobre Justin Timberlake, con quien tuvo una relación de idas y venidas durante varios años e incluso contó que quedó embarazada y tuvo que abortar porque el cantante “no quería ser padre”.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, cuenta Britney en uno de los capítulos, según la revista People.

En el libro la cantante recordó que durante su paso por el programa de televisión “The Mickey Mouse Club” compartió créditos con otros artistas como Christina Aguilera, Keri Russell, Ryan Gosling, Justin Timberlake y Tony Lucca, con quienes hizo amistad.

De hecho, hasta celebraban juntos fiestas de pijama, donde Timberlake y ella se dieron el primer beso: “En una fiesta de pijamas, jugamos a 'Verdad o Reto', y alguien desafió a Justin a besarme. Una canción de Janet Jackson sonaba de fondo mientras él se inclinaba y me besaba".

La cantante, quien estuvo casi 14 años bajo la tutela de su padre, reveló que no ha sido fácil escribir este libro: "Es complicado hablar de ello. Relatar los momentos más oscuros de mi vida incluyendo no tener un momento de paz, los juicios de extraños que no me conocen o el hecho de que mi familia me haya arrebatado mi libertad".

Sobre el libro que se promociona como una “historia valiente y sorprendentemente conmovedora”, Britney dijo que “por fin ha llegado el momento de alzar la voz y hablar, y mis fans merecen escucharlo directamente de mí”.

“No más conspiraciones, no más mentiras, solo yo siendo dueña de mi pasado, presente y futuro”, agregó.