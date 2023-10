Tekashi: un recorrido al vapor entre el amor como cooperador de Yailín y la amenaza de cárcel acusado de violencia

Tekashi 6ix9ine vive desde mayo pasado un tobogán de situaciones agridulces y amargas en República Dominicana, donde logró en pocos meses volar en las alas del amor de una dominicana y también quedar al borde de la cárcel, acusado de violencia contra dos productores, en un caso aplazado para este viernes 20.

Mayo fue un mes clave para que empezara a salir a la luz una historia de amor y colaboración con la cantante urbana dominicana Yailín la Más Viral, expareja del también urbano puertorriqueño Anuel, quien es padre de su hija Cattleya.

El 24 de mayo Listín Diario registra que desde una semana antes se especulaba que Yailin y Tekashi 69 mantenían un romance luego de que supuestamente fueron captados en un mismo hotel, en Santo Domingo.

Los rumores crecieron cuando Tekashi le regaló a la dominicana una yipeta Mercedes Clase G (G-Wagon), color negro.

La cantante dominicana presumió su nuevo vehículo durante su estadía en Casa de Campo, La Romana, donde se encontraba creando música en un campamento junto a productores y otros artistas.

Yailín presumiò en mayo del 2023 esta Mercedes-Benz, que le habría regalado Tekashi.

Tras la publicación de Yailin en Instagram, donde se deja ver junto a la G-Wagon con un moño de regalo rojo, Tekashi escribió en su historia de esa red social: “Te lo merece”.

El paparazzi español Jordi Martí aseguró entonces, en mayo, que Tekashi y Yailín mantenían una relación y que habían sostenido varios encuentros en un hotel de Santo Domingo.

“El cantante Tekashi 61x9nine anda tras Yailin. Desde hace un mes Tekashi está intentando acercarse a ella. Ya se han producido varios encuentros. El miércoles pasado pasaron la noche juntos en el hotel Jaragua de Santo Domingo”, detalló Martí en para su canal de YouTube.

Tekashi le entrega a Yailin una cartera de la casa de moda francesa Hermès y un reloj de la marca suiza Richard Mille en agradecimiento por su trabajo juntos.

Los rumores sobre un posible romance entre Tekashi 69 y Yailin tomaron más fuerza tras la muchacha presumir en videos las costosas carteras de la firma francesa Hermès que recibió como regalo junto a un gran ramo de rosas rojas.

A pocos minutos de la publicación de las imágenes, a finales de mayo pasado, Tekashi le dio "like",

Más tarde, el 18 de junio, el intérprete reveló que había invertido entre US$550 a 600 mil dólares en regalos para la urbana dominicana.

También consideró que la inversión en ella el rapero la recuperará inmediatamente a través de las ganancias de su colaboración y todo el boom mercadológico que implica la unión entre ambos.

A la par de la bola sentimental que los arrastraba ya, lanzaron el tema "Pa ti", que llegó a #1 en tendencia en Youtube en el país.

Por el cumpleaños número 21 de la dominicana, el rapero estadounidense de origen mexicano sorprendió a Yailin la más viral con un bizcocho, un ramo de rosas rojas, un Rolex y 210 mil dólares (aproximadamente 11 millones 487 mil pesos).

Yailín La Más Viral cumplió 21 años de edad en julio pasado y Tekashi 6ix9ine, mientras ella estaba en el hospital recuperándose de la cirugía plástica, la sorprendió en el hospital con globos, flores, pastel y mucho dinero.

A principios de julio la relación entre ellos se solidificaba de tal manera que él la sorprendió en un hospital tras supuestamente someterse a varias cirugías plásticas, con apenas un mes de salir del parto, mientras Tekashi le ponía 21 paquetes de 10 mil dólares (cada uno) sobre su cuerpo.

Ya para entonces las expresiones de cariño por parte de él iban acentuándose: "En el poco tiempo que te conozco puedo decir que eres una persona hermosa dentro y por fuera. Gente van a opinar siempre y criticarte porque ven que tú estás logrando tus sueños. La envidia es algo feo".

Tal es el puesto que Tekashi asumió en la vida de Yailín, que no dudó a la hora de enfrentar a Anuel, el padre de la niña procreada con la dominicana, cuando el puertorriqueño publicó fotografía de la bebé, lo que a Tekashi 69 no le cayó en gracia, por lo que lo llamó "rata" y lo acusó de no haber asumido su rol de padre.

El puertorriqueño hizo una publicación de varias imágenes en su cuenta de Instagram, donde entre una y otra se encuentra la de Cattleya recién nacida en el hospital.

Tekashi aseguró que Anuel, con quien tiene una enemistad de casi tres años luego de colaborar en varias oportunidades, no le ha compraba pañales, leche ni ropa a la niña.

En República Dominicana se viralizaron imágenes de Tekashi repartiendo dinero entre varias personas con las que se encontró en las calles.

SU PRESENCIA EN RD

Tekashi prácticamente se mudó en esos meses de medio año a República Dominicana, donde repartió, según él, 40 mil dólares a familias pobres residentes en el país, a principios de julio.

Mientras, los regalos para Yailín no paraban. Listín Diario reportó que por su cumpleaños, el 18 de julio la cantante dominicana recibió un lujoso Rolls-Royce.

"Este no me lo quitan", escribió Yailin junto a un clic publicado en su historia de Instagram, donde además ambos exponentes urbanos compartieron una publicación del momento en el que la expareja de Anuel, con los ojos vendados y guiada por Tekashi, baja del avión privado en el viajaron de Santo Domingo a Miami.

La declaración de Yailin surgió luego de que ella asegurara que Anuel le había quitado todo los obsequios que le hizo cuando estaban juntos, por lo que con los de Tekashi sus seguidores le recomendaron ponerlo a su nombre.

A la par llegaban las críticas contra la muchacha: algunos “haters” la acusan de invertir más tiempo en su relación con Tekashi que en su preparación como artista, ya que catalogan como inapropiado que haya llegado a Miami y no a Puerto Rico para ensayar una presentación que estaba pautada el 20 de julio en Premios Juventud y que se canceló a último momento.

Luego de Univisión confirmar que Tekashi 69 no participaría en Premios Juventud 2023 por motivos de seguridad ante supuestas amenazas, Yailin también decidió salir de Puerto Rico junto al rapero y a través de un comunicado dijeron sentirse tristes por los fanáticos que esperaban su show Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

"Se hicieron todos los esfuerzos posibles, pero esto al parecer es un abuso de poder de personas con una agenda personal", afirmaron en un documento de prensa.

La relación, que en un momento se identificó como una “colaboración”, fue tomando cuerpo en la vida personal y musical.

Video 6ix9ine - Shaka Laka (feat. Kodak Black & Yailin la Mas Viral) (Official Music Video)



En esta última área, el 20 de julio estrenaron otra colaboración: "Shaka Laka", en compañía de Kodak Black, donde el rapero y la cantante dominicana protagonizan un apasionado beso, el que puso el sello de Cupido sobre la relación amorosa.

A mediados de agosto pasado, ya paseaban su amor por todos los rincones dominicanos y de Miami, donde fueron captados agarrados de las manos por primera vez mientras paseaban por los parques temáticos de Orlando, Florida. Esto sucedió luego de que el rapero saliera de la cárcel del condado de Palm Beach con una fianza de US$2,000 tres horas después de su arresto por una trifulca en un gimnasio.

Antes, la revista People en Español reveló que la pareja ya vivía junta.

"Sí están juntos, viven entre República Dominicana y Miami", confirmó una fuente a la revista.

Yailin y Tekashi han exhibido una vida de lujos.

Por su lado, Yailin compartió una imagen suya junto a Tekashi, quien se veía dándole un beso en la frente y comentó: "Bae gracias por no pegarme cuernos cuando me arrestaron".

En agosto también el cantante fue arrestado cuando policías de Florida le explicaron que tenía una orden por no comparecer en corte por tres infracciones de tránsito.

El video filtrado de una cámara corporal de uno de los agentes del condado Palm Beach (PBCSO) revela el momento en el que Tekashi fue detenido el pasado 9 de agosto.

En las imágenes aparece su inseparable compañera, Yailin, quien se encontraba en el asiento del copiloto junto a otras dos personas que iban en la parte trasera del vehículo.

Finalmente, Tekashi fue esposado y pidió que sus amigos le dieran su dinero a Yailin y la llevaran hasta su casa.

Según Page Six, el artista de 27 años salió de la cárcel del condado de Palm Beach tres horas después con una fianza de US$2,000.

Después del percance policial vino el viaje a Cuba, donde ella mostraba que "ser feliz es lo mejor del mundo".

La frase fue acompañada de emoticones de la bandera de Cuba y un corazón rojo que acompañó el carrusel de ocho imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

En la publicación, se ve a la cantante dominicana abordo de un jet privado con Tekashi 69, quien aparece mordiéndole el hombro, además de videos en los que la pareja se muestra bailando salsa a su llegada a Cuba, donde el 19 de agosto ofrecerían un concierto en el marco del Cayo Santa Maria Music Fest.

El rapero de origen mexicano también publicó en sus 'stories' un momento en el que ambos, acompañados de varios músicos, cantan el emblemático tema de Celia Cruz "La vida es un carnaval".

Yailin La Más Viral declara su amor por Tekashi 6ix9ine en Cuba, el pasado 19 de agosto 2023.

Entonces, esa noche del 19 de agosto, fue la del éxtasis del amor público de la pareja, al viralizarse varios videos del momento en el que la cantante dominicana aprovecha para salirse del programa del show y, además de decirle "te amo", agradecerle al rapero mexicano por amarla a ella y a su familia y dedicar su tiempo para ayudarla con su carrera, siendo él un artista establecido.

"Aquí en público porque te lo mereces quiero dedicarte unas palabras. Yo quiero que ustedes prendan todos los flash porque él se lo merece", expresó Yailin sobre el escenario, donde Tekashi la acompañaba con cara de sorprendido, pues admitió que esa parte no fue ensayada.

"Esto es una sorpresa. Yo quiero decirte que gracias por llegar a mi vida, gracias por darme el valor que yo me merezco, gracias por invertir tu tiempo en mí, porque tú tienes tu carrera, nosotros somos dos artistas, gracias por amar a Cattleya, a mi mamá. Y nada, te amo, gracias por llegar a mi vida", agregó.

Video Video oficial de Hoy Día sobre caso Tekashi.



Los siguientes meses, septiembre y octubre, se llenaron de rumores en cómo marchaba la relación: separación, embarazo de la joven… hasta que el pasado fin de semana explotó el caso en La Vega por supuesta violencia contra dos productores.

El pasado domingo se entregó de manera voluntaria luego de emitirse una orden tras ser acusado de golpear, junto a otras personas, a los productores Cristian Anthony Rojas y Nelson Alfonso Hilario García, en el estudio de grabación musical de Diamond 'La Mafia', en La Vega.

El rapero fue trasladado a la ciudad cibaeña en la región Norte y el martes su caso fue aplazado para el próximo viernes, mientras su media naranja se despachaba en su defensa y negando haya sido maltratada junto a los productores, como se ha difundido.

“Yo quiero aclarar que yo no he sido agredida ni verbal ni psicológicamente. Yo estoy bien”, dijo la expareja de Anuel en un video que circula en las redes sociales.

Además aseguró que seguirá trabajando desde que saque al rapero de esta situación que es “una porquería”.

“Las autoridades están trabajando, esperemos que Dani (Tekashi) salga pronto”, agregó Yailin.

Video Declaraciones de Yailin negando Tekashi la haya golpeado. (Video)



De acuerdo a las informaciones, Tekashi habría tenido un "ataque de celos" y le hizo creer a Yailin que se encontraba en Miami cuando en realidad estaba en el país, dirigiéndose al estudio en La Vega.

Se recuerda que, según contó Diamond 'La Mafia', la madrugada del viernes Tekashi irrumpió en su estudio de grabación en la ciudad de La Vega y golpeó a los productores que momentos antes habían trabajado con Yailin.

La jueza de la Tercera Cámara Penal del Distrito Judicial de La Vega reenvió para el viernes 20 la audiencia de medida de coerción contra Daniel Hernández, nombre real del rapero.

La decisión se tomó luego de que los abogados de los agredidos supuestamente por el artista estadounidense depositaron la querella y solicitarán prisión preventiva como medida de coerción contra el urbano.

La defensa del productor Hilario García y Cristian Rojas estableció que García no puede hablar, considerando que recibió una paliza en la mandíbula, en la cabeza y en la boca.