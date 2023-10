"Yo me escondí en el baño", Tekashi narra momento en que fue buscado por las autoridades en Samaná

El exponente urbano Daniel Hernández (Tekashi) habló frente a un tribunal este martes para dar su versión de cómo ocurrió su detención el pasado domingo, luego de que fuera denunciado por agredir a dos personas en un estudio de grabación musical en la provincia de La Vega (al norte de República Dominicana).

“No sé hablar mucho español, pero el día, creo que fue domingo que me arrestaron, pedimos comida como a las 12:30, llegó como a las 12:50 o 1:20 por ese horario, y oímos un tumbón en la puerta y cuando estamos diciendo los tres que estábamos ahí '¿quién es?', no más estaban tumbando la puerta...", empezó a narrar Tekashi durante el conocimiento del habeas corpus que interpuso su abogado alegando irregularidades en la detención. El recurso fue rechazado por el tribunal.

El intérprete de "Pa' ti" dijo que cuando medio abrieron la puerta las autoridades les dijeron que tenían una orden en su contra.

Expresó que se movió para el baño y las autoridades esposaron a los dos amigos de él y les quitaron los celulares.

Esto ocurrió en un hotel ubicado en el municipio de Sánchez, provincia Samaná, al nordeste de República Dominicana.

“Preguntaban ¿dónde está Tekashi?, ¿dónde está Tekashi? Yo me escondí en el baño como dos horas y me estaban diciendo que dónde estaban los cuartos, y les dije que no tenía cuartos (dinero)”, expresó la pareja de la dominicana Yailin "la más viral".

Manifestó que después se fueron (las autoridades) porque les dijeron que no podían entrar porque no contaban con una orden de allanamiento.

Luego de esto, regresaron y lo detuvieron. Tekashi también fue presentado ante un tribunal para conocerle la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, pero la audiencia fue reenviada para el viernes.