Chris Evans confirma que ya es un hombre casado: “Tuvimos dos ceremonias”

Chris Evans está oficialmente fuera del mercado. Aunque a inicios de septiembre ya se había reportado que el actor contrajo matrimonio, ahora el “Capitán América” confirmó que se casó con la actriz portuguesa Alba Baptista y reveló detalles de la ceremonia, o mejor dicho, de las ceremonias porque fueron dos.

“Me casé”, dijo en la reciente Comic Con de Nueva York 2023. “Y fue realmente genial", recordó frente a los asistentes.

Evans nombrado "el hombre más sexy del mundo" por la revista People en 2022, dio detalles de las ceremonias “Tuvimos dos ceremonias, una en la Costa Este y una en Portugal, mi esposa es portuguesa”. Aunque ya se sabía que el actor había celebrado una boda íntima en Cape Cod, Massachusetts, la ceremonia en Portugal fue una sorpresa.

El actor reconoció que planificar una boda no es algo sencillo y el matrimonio es exigente: “Es mucho planear una boda. Para aquellos de ustedes que están casados, saben que les exige mucho”.

Agregó: “Pero ahora que hemos superado eso, hemos estado disfrutando de la vida, preparándonos para el otoño, mi estación favorita. Ahora simplemente nos relajamos, disfrutamos de la vida y reflexionamos”.

La discreta historia de amor entre Chris y Alba

La relación entre el actor, de 42 años, y la actriz, de 26, se oficializó públicamente en enero pasado a través de una publicación de Instagram.

Según trascendió, la pareja comenzó a salir en 2021, mientras que en 2022 se mudaron a un domicilio en común.

Evans viene en un recorrido ascendente en el cine desde la "Antorcha Humana" en la película "Los 4 Fantásticos" (2005) y su secuela "Los 4 Fantásticos y Silver Surfer" (2007), que se convirtieron en sus primeros éxitos en taquilla.

Luego ganó reconocimiento mundial por interpretar a Steve Rogers o Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, protagonizando "Capitán América: el primer vengador" (2011), "The Avengers" (2012), "Captain América: The Winter Soldier" (2014), "Avengers: Age of Ultron" (2015), "Capitán América: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019),

A partir de ahí ha figurado en la lista anual de Forbes de los actores mejor pagados del cine en cuatro ocasiones y es también uno de los diez actores más taquilleros de la historia.

La vida amorosa del actor ha sido más activa, y se le relacionó a la actriz Jessica Biel desde 2001 hasta 2006.

Posteriormente tuvo breves relaciones con Lily Collins, Minka Kelly y Dianna Agron.

En junio de 2016, inició una relación con Jenny Slate que concluyó en marzo de 2018.