Andrea Meza, Miss Universo 2020 y presentadora mexicana, recibe anillo de compromiso

La modelo y presentadora mexicana Andrea Meza se casará con su novio, el influencer estadounidense Ryan Proctor. La Miss Universo 2020 recibió el anillo de compromiso frente al parque Bryant de Nueva York luego de pasar sus vacaciones juntos en Santorini, Grecia.

Ryan reunió a los mejores amigos de su novia para que presenciaran el emotivo momento en el que él se arrodilló y al aire libre le pidió matrimonio.

"No lo puedo creer todo lo que acaba de suceder, no me lo venía venir, no lo esperaba. Este lugar significa mucho para los dos, así que estoy soñada", expresó Andrea a People en Español.

La sortija es de diamantes, pero los elementos simbólicos de la corona que ella usó durante su año como Miss Universo lo hacen más valioso. Además que la misma fue diseñada por Mouawad, la joyería libanesa que diseñó la corona de Miss Universo.

El lugar de la propuesta también fue especial, ya muchas veces en ese parque disfrutaron sus mejores conversaciones y cafés juntos.

Su historia de amor comenzó en plena pandemia del coronavirus, por lo que durante los primeros nueve meses no se vieron en persona y se comunicaban a diario por videollamadas. Así surgió el amor, con sus profundas conversaciones, antes de tener contacto físico, asegura él, según People en Español.

La pareja se conoció una semana antes de Andrea ganar el titulo de la franquicia y luego de su mudanza a Nueva York siendo Miss Universo él le pidió que fuera su novia.

Actualmente ambos comparten apartamento en Miami.