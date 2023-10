El regalo de Offset para Cardi B por su cumpleaños 31

El romance entre Cardi B y Offset ha resurgido luego de las acusaciones de infidelidad que lo empañaron a finales del mes de junio. Y es que el rapero sorprendió a su esposa con un extravagante regalo por su cumpleaños número 31.

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, celebró una nueva vuelta al sol el 11 de octubre y este jueves compartió con sus seguidores la sorpresa que se llevó tras encontrar una habitación repleta de pétalos de rosas fucsia.

Junto a las imágenes de sus regalos, Cardi expresó en un texto que está encantada con su pareja y que ama cada parte de su cuerpo y hasta sus gases.

"Muchas gracias bebé @offsetyrn... Siempre vas más allá para mí. Me encanta tu piel, me encanta tu cara, me encanta tu cuerpo, tus tobillos, me encanta tu alma, me encanta tu corazón, me encanta tu pedo, me encanta tu fe, me encanta tu talento, voy a morder a cualquiera por ti", dijo Cardi.

Offset también le obsequió algunos bolsos Hermès Birkin a la intérprete de "Bodak Yellow".

El pasado 20 de septiembre, con motivo a su aniversario de bodas, la artista de origen dominicano recibió algunos ramos de flores similares a las más recientes, que aparentemente son sus favoritas.

"Gracias por las flores, el empoderamiento, la protección y por ser un gran padre para nuestros hijos... Me encantan tantas cosas de ti. Me encanta el hecho de que estoy con un hombre que va a proveer, proteger y ayudarnos a ambos a crecer y puede manejar mi boca, mi actitud, mi confianza mi debilidad y todo este c*lo", comentó en ese entonces.

Y añadió: "Mi cosa favorita favorita de ti es que me estudias y siempre prestas atención a lo que me gusta. Desde mis colores favoritos, mis marcas favoritas hasta mis comidas favoritas... Me encanta que en detalles como yo porque siempre son las pequeñas cosas las que me hacen sonreír o incluso me sacan de la pared".