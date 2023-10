Nicki Nicole y Peso Pluma: amores perros

Nicki Nicole y Peso Pluma andan en un tobogán en su relación sentimental. De un día para otro son novios. De la noche a la mañana ella lo niega y aparentemente lo insulta al comparar su relación con él "como cuando sacan a un perro a pasear". Y al día siguiente ella pide disculpa por "boca suelta", argumentando que la sacaron de contexto.

La cantante argentina pidió este jueves que no saquen sus declaraciones de contexto, además dejó claro que se puso muy nerviosa en la entrevista en la que habló sobre Peso Pluma, pero sobre todo asegura que sí quiere a su colega y pareja.

"Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa x la pregunta pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quieroooo”, posteó Nicki Nicole en su cuenta de “X”.

Los fanáticos de Hassan Emilio, nombre real del artista, alzaron la voz y saltaron en su defensa cuando la argentina comparó su relación con un perro que sale al patio y además de eso que lo negara.

Los seguidores del artista argumentando que no era justo que él subiera en sus stories los regalos que le hace a Nicole, y ella lo niega y además lo compara con un perro.

La guerra se armó entre los seguidores mexicanos y los argentinos de ambos cantantes, con muchísimos memes, en lo que se denominó el “tren del mame”.

Ante la batalla campal de los fanáticos de ambos, el intérprete de “Ella Baila Sola” publicó un tuit en donde reprobó la ola de críticas: “Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va opinar y a malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”.

Las consecuencias de su mensaje de inmediato se reflejaron en las respuestas de su publicación. La gran mayoría opina que el cantante mexicano no debió “doblar las manos” y que debería “darse cuenta” de que a Nicki Nicole no le conviene, reportó el portal Infobae.com.

La relación de los cantantes tomó por sorpresa al mundo del espectáculo cuando a finales de agosto confirmaron su relación con románticos regalos que recibió la argentina por parte del mexicano.

Nicole venía de una ruptura con el rapero argentino Trueno (Mateo Palacios Corazzina), con quien se le relacionó desde mayo de 2020, o al menos eso se pudo saber, ya que en ese momento comenzaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, e incluso llegaron a comprometerse. Sin embargo, los rumores de separación surgieron hacia finales del año pasado, 2022, y confirmados en marzo pasado.

El amor volvió al corazón y la piel de la cantante y se supo cuando ella cumplió 23 años, el pasado 25 de agosto, pues en su cuenta de Instagram reposteó una historia donde Peso Pluma la felicita con corazones, un "altar de cumpleaños" y un "bb".

Además, cada uno en sus respectivos conciertos habrían dedicado un momento de su tiempo para enviarse mensajes de amor en pleno escenario.

Luego vendrían la primera vez juntos de manera pública, el pasado 5 de octubre durante la entrega de los premios Billboard Latinos.

A seguidas aparecieron en los medios las desafortunadas declaraciones al podcast El Despelote: “Somos buenos amigos, nos estamos conociendo. Los amigos se agarran de la mano (...) Imagínate si vos todos los días salí con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”.