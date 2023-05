Peso Pluma postea desde playa dominicana y con cerveza en mano

El mexicano Peso Pluma, uno de los cantantes de mayor pegada de la nueva generación, posteó desde una playa dominicana, además de dejarse ver en un carrito con una cerverza en mano.

En una de las imágenes se ve un paisaje paradisíaco de mar y palmeras con el "location" de República Dominicana.

En el video se le ve montado en un carrito con una cerveza Presidente en manos y bailando al ritmo del audio de "Tú tienes cara de que te gusta freaky nasty", la colaboración entre Feid y Young Miko.

Peso Pluma se ha convertido en el artista tendencia de los últimos meses con temas como "Ella baila sola", "La bebé", "Por la noche", "PRC", "AMG", "Chanel", "Las morras", "El azul" y otras.

"Ella baila sola" era la canción número 1 en el top 50 mundial en Spotify hasta que llegó esta semana "Where she Goes", interpretada por Bad Bunny.

De esta forma, se convirtió en el primer cantante mexicano en llegar a la cima del ranking mundial en Spotify.

Antes, en 2020 estrenó dos álbumes, uno en vivo titulado “Disco en Vivo” y uno de estudio titulado “Ah y Qué?”.

Sus primeros indicios de popularidad los ganó con su colaboración junto a Raúl Vega en el tema “El Belicón en el 2022.

Ese mismo año vendría la colaboración con Luis R. Conriquez en “Siempre Pendientes”, el cual generó mucha controversia ya que fue acusado de realizar apología al delito.

En el presente 2023 sonó "PRC", una colaboración con Natanael Cano, mientras corrió muy bien el remix de "Por las noches", en un "feauturing" con la argentina Nicki Nicole.

Video Mira el video oficial de “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado y Peso Pluma.



Hace un mes llegó “Ella Baila Sola”, con Eslabon Armado, seguido de “La Bebé Remix” con Yng Lvcas y “Chanel” con Becky G, esta última lo invitó a Coachella este año cantar juntos.

Emilio Kabande Laija, su nombre real, en apenas unos meses, ha pasado de ser prácticamente un desconocido a ser un líder musical de la industria, posicionándose en lugares cimeros en muchos países del mundo.

A sus 23 años, Peso Pluma se ha convertido en uno de los máximos exponentes del nuevo corrido mexicano.

De ascendencia libanesa, pero nacido en Zapopán (Jalisco, estado mexicano), de pequeño soñaba con ser futbolista.

Sin embargo, vivió una temporada en Nueva York, donde aprendió a tocar la guitarra y se inspiró en artistas como Drake. En ese momento comenzó su interés por la música.

La controversia también le persigue pues El Chapo y las alusiones a la narcocultura están muy presentes en sus canciones, al igual que las armas y el derroche de dinero en sus videoclips, algo por lo que ha sido protagonista de varias polémicas, reseña el portal de la emisora Los 40.

Los sonidos que marcaron el inicio de la carrera de Peso Pluma son dos, los corridos bélicos, los cuales abordan temáticas violentas incluyendo conflictos entre bandas de narcotráfico, y los corridos tumbaos, que saltaron a la fama gracias a Natanael Cano y que tiene un ritmo más lento asociado más con el trap fusionado con el sonido sierreño característico de figuras como Chalino Sánchez y Miguel y Miguel, publica el portal Dallasnews.com.

Peso Pluma es un cantante y compositor de música regional mexicana, cuyo estilo se caracteriza por un toque acústico con influencias como el trap.

El sobrenombre de "Peso Pluma" surgió a raíz de conocer en una presentación privada a Marco Antonio Barrera, quien era campeón de peso pluma.

“Una vez que fuimos a tocar, cuando empezábamos, nos tocó ir a una privada y en un intervalo lo conocimos, que resultó era campeón en ese peso y dijimos: ‘Así le tenemos que poner’”, contó en entrevista con Pepe Garza en su programa “Pepe’s Office”.

La popularidad que ha tenido en los últimos meses Peso Pluma le ha generado al cantante de “corridos tumbados” liderar listas de éxitos y ser buscado por otros artistas para colaboraciones.

“Estoy muy contento de que mi música se esté haciendo mundial, creo que hemos dejado de lado el término ‘regional mexicano’ y ya solo es música mexicana. Ahora todos los artistas me llaman porque quieren hacer corridos”, le dijo a EFE.

Con tan solo 3 años en la industria, ha logrado posicionar su música entre las más escuchadas de las plataformas musicales y ha sido parte de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos en cinco ocasiones, una marca nunca antes alcanzada por un mexicano.

“Hay muchas personas que abrieron el camino para que todo lo que estoy haciendo yo pueda ser así de grande. Muchas personas pavimentaron esa calle y ahora nosotros estamos en la nuestra, hacemos lo que nos toca hacer y lo que nos gusta”, agregó.

Uno de sus propósitos es romper el estigma de que los mexicanos no pueden hacer buen reguetón, por lo que se ha unido a Natanael Cano, Junior H, Blessd, Yng Lvcas, Ovy On The Drums y Jasiel Nuñez, con quien lanzó el sencillo ‘Rosa pastel’, por lo que adelantó que ya está planeando sus futuras colaboraciones.

“El crecimiento ha sido muy rápido, hemos vivido muchos cambios dentro del equipo y del proyecto, pero simplemente quiero seguir el camino que teníamos desde el principio, yo quiero hacer reguetón, rap, hip-hop sin olvidar nuestras raíces porque es lo que la gente está esperando”, expresó.