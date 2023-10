Boda de alto nivel en el clan Pantoja, se casa Chabelita y ni la madre Isabel ni su hermano andan en eso

Suenan las campanas de boda en la dinastía española Pantoja. Se casa Isa Pantoja (Chabelita), pero la celebración no será del todo festiva porque la farándula anota ya las grandes ausencias previsibles de su madre, la cantante Isabel Pantoja, y de su hermano, Kiko Rivera, con quienes ha tenido unos años de tensiones.

La relación de Chabelita, de 27 años, y la familia Pantoja está rota por una serie de situaciones que se fueron agrietando a través de los años.

El anuncio del enlace matrimonial de la joven de origen peruano (ella es hija adoptada por Isabel Pantoja) con el modelo Asraf Beno, de 27 años, desempolva una serie de malestares.

Ya Chabelta y el Mister Universo Mundial 2018 son marido y mujer, pues se casaron el martes ante notario en la localidad madrileña de Fuenlabrada, pero no será hasta este viernes 13 de octubre cuando la pareja celebre su boda por todo lo alto en Sevilla.

Isa Pantoja (Chabelilta), hija adoptiva de Isabel Pantoja, se casó por lo civil con Asraf Beno, ambos de 27 años. La boda familiar será este viernes 13 de octubre.

Los medios españoles, como la agencia de prensa Europress, dan por sentado que ese día, viernes, la peruana no contará con el apoyo ni de su madre ni de su hermano Kiko Rivera.

Eran los recién casados los encargados de revelar en sus redes sociales este importante paso en el que tan solo estuvieron presentes dos testigos: la representante de Isa, Sonia -que también es una de sus grandes amigas- y la madre de Asraf, que preparó un completo desayuno con dulces típicos marroquíes para celebrar el enlace de su hijo, reportó Europa Press.

Una boda que no ha cambiado nada su relación para la hija de la tonadillera, como confesó el miércoles en el programa televisivo "Vamos a ver", en su última aparición a poco más de 48 horas de su gran día: "Para mí sigue todo igual".

Isa Pantoja y su madre adoptiva Isabel Pantoja caminan marcadas por diferencias que parecen irreconciliables.

María Isabel Pantoja, nombre real de Chabelita o Isa, nació el 8 de noviembre de 1995 en Perú y fue adoptada por la tonadillera en 1996.

Tuvo una infancia muy blindada y protegida, junto a su madre, su hermano y su niñera Dulce.

No es hasta que llega a la mayoría de edad cuando se hace pública la vida de Isa, publicó la revista Lecturas en un artículo sobre la joven.

El primer salto a las primeras planes de la prensa rosa fue en noviembre de 2013 cuando Isabel Pantoja comunicó, reportó la agencia EFE, que su hija Chabelita, que cumplía 18 años, estaba embarazada ”fruto de una relación estable y duradera de amor” con Alberto Isla, un joven sevillano, y pedía respeto para su intimidad y la del resto de su familia. El pequeño Albertito nació el 7 de marzo de 2014 y recién cumplió 9 años en este 2023.

Hace ya diez años, la relación entre madre e hija lucía ir normal y la misma Isabel defendía a Chabelita de los ataques.

Pantoja lamentó en 2013 que haya tenido que leer y escuchar “con tristeza e indignación” cómo en distintos medios, de manera “reiterada y consciente”, se expusiera la intimidad y el honor de su hija, hasta que era menor de edad, lo que “resultaba objeto de explícita burla y mal intencionado cotilleo”.

Muchos de esos comportamientos, añade el escrito de Pantoja enviado a EFE, han sido “ampliamente difundidos y festejados” a diario por medios audiovisuales «que pareciesen utilizar la plataforma a ellos públicamente otorgada para violentar derechos fundamentales de menores de edad”.

Sin embargo, las cosas cambiaron de tono en los siguientes años.

El cambio de vida de Isa influyó en esas tempestades entre madre e hija.

La joven decidió romper su relación con el padre de su hijo debido a las infidelidades del joven sevillano. Luego, empieza una relación en 2014 con Alejandro Albalá.

En septiembre de 2017, Chabelita volvió sentimentalmente con Alberto Isla, esta vez con la idea de construir un futuro juntos.

Esa reconciliación le provocó un gran disgusto a la tonadillera, que se peleó con su hija por no permitir que Alberto entrara en Cantora, reseñó el portal de Lecturas.

La vida de Chabelita tomó curso hacia la televisión, con participaciones en reality shows, además de vivir una serie de experiencias amorosas que volcaron los ojos de la farándula sobre ella.

A la par, la relación con su madre adoptiva se fue tornando tensa y Chabelita fue aumentando poco a poco la ofensiva hacia Isabel Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, protagonizando exclusivas y entrevistas televisivas en las que ha vertido graves acusaciones contra su familia, como reseña el portal del medio El Español (elespanol.com).

Las diferencias se acentuaron a partir del 2018. En enero de ese año, la joven contó con todo lujo de detalles en el programa televisivo “Sábado Deluxe” (de Telecinco) la mala relación que tenía con su madre y con su hermano.

El portal del medio El Español recoge que “en aquella entrevista la joven desveló que Isabel Pantoja le había llegado a decir lo siguiente: - No te mereces la madre que tienes, vete con tu segunda madre", haciendo referencia a Dulce Delapiedra (la niñera del clan Pantoja, la mujer que cuido de Chabelita hasta que con 18 años fue madre y de Kiko hasta que fue mayor de edad).

Las controversias públicas de la familia fue parte de la televisión en España en todos estos años y este año cuando el amor volvió a renacer en Chabelita nuevos contenidos dan pie a otro capítulo del drama de las Pantoja.

A principios del presente mes de octubre, la joven quiso conseguir entradas para un concierto de su madre en Sevilla y no se las dieron, por orden expresa de la cantante, publicó el diario La Varguardia.

"Me planteé ir porque, no es un secreto, quiero que venga a la boda, quiero hablar con ella...”, afirmaba triste, en el programa en el que colabora, donde también admitió que entre ellas en este momento no existía ninguna relación, reporta La Varguardia.

"Creo que no va a ir, pero yo no la voy a juzgar ni quiero que nadie lo haga. No sé por qué no quiere hablar conmigo y no quiero que nadie la juzgue como mala si yo no la juzgo", pedía, apenada.

Luego de casarse, el martes, Isa dijo que "es un día muy bonito y va a intentar no pensar en cosas malas y centrarme en lo positivo", haciendo alusión a la sonada ausencia de su madre de quien, confesó, no ha recibido "ningún mensaje" a pesar de lo inminente de su boda.

"No tengo comunicación con ella como sabéis y no le pude decir que me casaba ayer", afirmó.

"Si no hubiese sido posible que viniese el día 13 hay otros días, ir a comer juntas... Me gustaría que estuviese el día de mi boda, pero si no fuese posible hubiese sido importante para mi estar con ella día antes", manifestó, asegurando que no va a permitir que la ausencia de la cantante le amargue el que promete convertirse en el momento más feliz de su vida.

Isa Pantoja (Chabelita) dice que no encuentra razones para que su madre, Isabel Pantoja, no quiera saber de ella.

La joven ha tratado de acercarse a su madre de manera desesperada durante los últimos años, anota el periódico La Varguardia.

Sobre el tema abunda: en televisión y prensa se han documentado la inmensa mayoría de ellos, bien con Pantoja dando preferencia a su hijo mayor, Kiko Rivera, y no a los momentos importantes de Isa en televisión, como su participación en GHVIP6 (donde la humilló haciendo aquella incendiaria llamada a "Sálvame" arremetiendo contra ella), "Supervivientes" y "La Casa Fuerte", donde ni fue a visitarla ni intercedió por ella. Tampoco acudió la presentación de su canción "Ahora estoy mejor", en 2019.

La Varguardia resalta que la cantante "siempre se ha mostrado muy fría con su hija Isa en público, y el rechazo a asistir a la boda de esta con el modelo de origen marroquí es la gota que ha colmado el vaso".

Según el medio español, "una larga lista de intentos" que, a las puertas de Isa ir al altar, parece que continuarán, para desesperación de la joven, que no se cansará de decirle lo mucho que la quiere.

"No entiendo qué ha pasado, de verdad, no lo entiendo, nunca te he dado problemas de nada", llegó a decir en televisión entre lágrimas la joven.