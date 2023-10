Michelle Salas: la princesa mexicana, hija de Luis Miguel, se casará en una boda que dejará fuera a mucha gente

México está próximo a un acontecimiento social de alto perfil: la boda de Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas. La joven, de 34 años, se casará este próximo fin de semana con el empresario venezolano Danilo Díaz.

La pareja está lista para la gala matrimonial, que harán con una lujosa boda en Italia, la cual únicamente contará con invitados cercanos y no permitirá los teléfonos.

Incluso, algunos familiares de la dinastía Pinal, incluyendo a la cantante Alejandra Guzmán, no figura en el listado de invitados.

“¡Qué chido, no sabía! ¿Se nos casa? Pues me da mucho gusto por ella porque es una gran mujer, ya hecha y derecha, y siempre ha sido cariñosa, siempre ha sido amable con todos, tiene talento, escribe muy bonito”, expresó Alejandra Guzmán unas semanas ante las cámaras.

Después se le preguntó si ya la habían invitado y dijo de manera sarcástica: “No (no me invitaron). Pregúntale a Sylvita (Pasquel) que me quiere tanto”.

Su hermano Luis Enrique Guzmán como su hija, Frida Sofía, tampoco fueron convocados por Salas debido a que desde hace tiempo no llevan una buena relación, reportó el portal Quien.com.

Por igual, no se espera la presencia de la cantante Rocío Banquells, media hermana de su abuela Sylvia Pasquel. Ella lo explicó en el programa televisivo "Ventaneando (de Televisión Azteca): “Michelle es una chica a la que sí tratamos de bebé, de chiquita. Yo entré al parto con Sylvia y Stephie. Ahora de grande la he visto cuatro veces en mi vida”.

Su abuelita, Sylvia Pasquel no podrá ir porque no pupede viajar en avión por su condición de salud), pero sí están confirmadas la madre de Michelle, Stephanie Salas, y su hermana, la joven modelo Camila Valero.

Por igual, se espera al actor Humberto Zurita, quien actualmente tiene una relación sentimental con Stephanie Salas, la madre de la novia.

Luis Miguel dejó de buscar a su hija Michelle Salas cuando ella tenía 6 años. Luego, en la adolescencia de la muchacha, se reencontraron, incentivado por Aracely Arámbula, su entonces esposa.

En estos días la farándula mexicana debate sobre si Michelle Salas invitó a su papá, Luis Miguel y así cumplir con la tradición católica de que el padre entregue a su hija en el altar.

Ante la duda de quién acompañará hasta el altar a la novia, confirmaba en mayo Mary Paz Banquells, media hermana de Sylvia Pasquel (abuela de Michelle), que será su madre la que la entregue en el altar: "Mi opinión es que Michelle tiene mucha madre y ha sido madre y padre. Ya es cuestión y decisión de ella. Tiene mucha mamá y hoy en día, muchas mamás entregan a sus hijas".

Sin embargo, el rumor de que sea Luis Miguel tomó más fuerza después de que "El Sol de México" pospusiera el concierto que ofrecería este 15 de octubre en Tampa, Florida (la nueva fecha sería el 7 de noviembre), presuntamente para acudir a la boda de su hija.

Se habla de que el pasado 16 de septiembre la joven modelo acudió a Las Vegas a uno de los conciertos de su padre, donde aprovecharía el momento para invitarlo personalmente a su enlace matrimonial, haciendo extensiva la invitación a su novia Paloma Cuevas.

Si asiste a la gala, sería la primera vez que Luismi se reencuentre con la madre de su hija y con las familias Pinal y Salas.

Respecto a Michelle, el cantante estuvo ausente de su vida hasta 2007, cuando su entonces pareja, la actriz Aracely Arámbula, lo animó a reconocer la paternidad y convivir con la entonces adolescente. Desde entonces han armonizado con altas y bajas en la relación padre-hija.

Incluso, se habla de que para la boda Luis Miguel compró joyas en un sitio exclusivo de Milán (Buccellati): unos pendientes de oro blanco y diamantes, con un costo de unos 27 mil dólares, unos aretes de oro blanco y amarillo con diamantes y zafiros facetados, cuyo precio no se ha dado a conocer públicamente por la tienda y unos gemelos de oro blanco y diamantes valorados en unos 21 mil dólares.

No está claro para la prensa y el público el lugar de la ceremonia, pero de acuerdo con medios mexicanos y españoles, los novios eligieron "un lugar de lujo" La Toscana, una zona en Italia con capital en la emblemática ciudad de Florencia, y tendrá una duración de tres días.

En un principio el diseñador Osmel Sousa inició el rumor de una posible boda en República Dominicana entre la pareja durante su participación en el programa "La Casa de los Famosos 3".

Michelle Salas y Danilo Díaz tienen siete años de relación sentimental, con una breve separación.

Entonces, a finales de mayo la hija de Luis Miguel confirmaba que había planes de boda tras siete años de relación con el empresario venezolano Danilo Díaz.

Con la frase “El principio de por siempre. Nosotros” confirmaron su compromiso.

La revista mexicana TV y Novelas reseña que Michelle y Danilo se conocieron por una amiga en común cuando ella estudiaba moda en Nueva York y él se tituló de Ciencias Económicas y Empresariales en el Babson College de Wellesley, Massachusetts.

Su noviazgo lo iniciaron en el año 2016 y posteriormente, terminaron su romance y tras un breve tiempo separados, la modelo y el empresario retomaron su relación, sellando su compromiso con la boda.

Danilo Díaz y Michelle Salas están comprometidos y se casarán este fin de semana en Italia.

Michelle tiene 34 años y se dice, porque no se ha confirmado, que Danilo es 13 años mayor que ella.

Hasta el momento se desconoce dónde residirá la pareja tras su enlace nupcial, pues Michelle vive entre Madrid y Nueva York, mientras su prometido radica en Miami, según algunos medios de comunicación.

Nacido en Venezuela, Danilo Díaz Granados dirige una compañía en Estados Unidos llamada Toys for Boys, la cual se encarga de distribuir accesorios de lujo como autos, relojes y joyería, entre otros. Algunos de sus clientes son Lionel Messi, Saúl “Canelo” Álvarez y Maluma.

Actualmente, el empresario se dedica a la industria de la moda al igual que su futura esposa y ha trabajado con marcas como Dior, Louis Vuitton y Alexander McQueen, por mencionar algunas.

Michelle Salas y su abuela, Silvia Pinal.

Hace unos días, la pareja celebró una preboda, única y exclusivamente para compartir su amor con doña Silvia Pinal, bisabuela de Michelle.

A través de las historias en su Instagram, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, compartió algunos videos de la íntima cena familiar que se llevó a cabo en México.

Michelle Salas en el festival de cine de Cannes el 21 de mayo 2022.Samir Hussein/WireImage

En semanas pasadas, la influencer posteó un mensaje a través de sus redes sociales dedicado a ella misma: "Estoy orgullosa de ti. Estás librando batallas que nadie conoce, enfrentando traumas pasados, descubriendo tu dirección, tratando de mostrarte y construyendo relaciones más sanas. Mientras tanto estás trabajando para alcanzar tus sueños, incluso en noches sin dormir".

Luego añade: "La vida no es nada fácil, pero aquí estás, caminando hacia un futuro mejor para ti y tus seres queridos, a pesar de los obstáculos que te agobian".

La influencer no fue reconocida por su padre hasta que no tuvo 18 años lo que hizo que su infancia no fuera la de una niña normal.

TRES DÍAS DE BODA

La farándula habla de tres días de fiesta, que comenzarían este viernes 15 de octubre con una fiesta de bienvenida.

Esa primer día, “va a ser un cocktail de welcome, en ese cocktail va llegando (...) van a llegar unos con aviones privados, otros en vuelos regulares, otros en coche, en fin, cada uno como pueda, con sus medios, pero van a llegar”, explicó la periodista Beatriz, quien maneja informaciones exclusivas sobre el enlace.

El sábado 14, que sería el gran día, con algunos código de vestimenta como vestir las mujeres de largo, mientras que los hombres deberán portar un esmoquin.

“El día 14, sábado, tarde-noche, va a ser la ceremonia, es cuando por fin se va a casar Michelle con su prometido (....) Luis Miguel y Paola Cuevas estarán en esa boda”, dijo Beatriz.

Desde luego, estarán prohibidos los teléfonos en la ceremonia, lo que hace dudar sobre si simplemente se trata de un evento privado, o la exclusiva de la boda será vendida a alguna revista o portal web de entretenimiento o estilo de vida, como algunas celebridades lo eligen.

Las actividades terminarán el domingo, 15 de octubre, cuando se tiene programado un "brunch" o desayuno tardío, donde las mujeres tendrán que vestir de colores pastel.