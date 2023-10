Manuel Turizo pide al público no usar celulares en su concierto y amenaza con abandonar el escenario

"Guarden esos celulares y disfruten de la música. Que todo el mundo guarde el celular", pidió el artista colombiano Manuel Turizo en medio de uno de sus conciertos en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Al ver que hacían caso omiso a su petición, el cantante de "Quiéreme mientras se pueda" amenazó con abandonar el escenario junto a su equipo y suspender su presentación.

"Guarda, guarda, guarda, sino lo guardan, no cantamos ni un carajo y me voy ya de aquí", advirtió.

Incluso, intérprete de música urbana tuvo que dirigirse hacia uno de los presentes que ignoraba sus palabras y le dijo: "Hey pana, si no guardas ese celular, nos vamos ya mismo". Sin embargo, el fanático no cumplió y Turizo decidió dejar el micrófono encima de la tarima y retirarse de la escena.

Aunque el exponente urbano no ha hecho ningún comentario al respecto, algunos internautas han condenado su acción.

"¿Y es qué las entradas las regalan? Cada quien pago puede hacer lo que quiera y tener un recuerdo para eso pagan"; "Manuel Turizo muy grosero pana"; "Eso pasa por idolatrar a esos artistas. ¿Acaso él no debe dar un show? Falta de profesionalismo", y "La verdad los artistas no tienen una carrera, porque si se le llama carrera profesional cantar con autotune no es talento", se lee en redes sociales.