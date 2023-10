"Black Barbie: A Documentary", el nuevo documental de Netflix sobre la primera muñeca negra

La plataforma de "streaming" Netflix y la productora Shondaland anunciaron este martes la adquisición del documental "Black Barbie: A Documentary", un filme que aborda la historia de la primera muñeca Barbie negra.

El comunicado publicado en la página de Netflix adelanta que a través de las historias de tres "carismáticas mujeres" el documental relata cómo fue creada la primera Barbie negra que la empresa de juguetes Mattel sacó al mercado en 1980.

"'Black Barbie' celebra el impacto trascendental que tres mujeres negras, trabajadoras de Mattel, tuvieron en la evolución de la marca Barbie tal y como la conocemos", detalla el escrito.

En el proyecto también se examina la importancia de la representación y "cómo las muñecas pueden ser cruciales para la formación de la identidad y la imaginación".

La cinta la dirigió Lagueria Davis, responsable de títulos como "1 in 3" (2010) o la serie "The Exchange" (2017), y aunque aún no se conoce la fecha de su estreno, el documental tuvo un pequeño avance durante el festival cultural SXSW 2023 de Austin (Texas, EE.UU.).

"Contar la historia de 'Black Barbie' ha sido un viaje muy personal y me toca el corazón celebrar el legado de mis tías Beulah Mae Mitchell, Kitty Black Perkins y Stacey McBride Irby en nuestra película", aseguró Davis en el comunicado.

La adquisición de Netflix y Shondaland se da en el marco del éxito de la película de "Barbie", de Greta Gerwig, que ha superado los 1.000 millones de dólares (942 millones de euros aproximadamente) en taquilla internacional y que convirtió a su directora en la primera mujer en solitario en lograr dicho hito.