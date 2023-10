Cuando vi el anuncio de que José Luis Rodríguez, El Puma” se presentaría en el país, pensé ¿Irá la gente a verlo? Aunque no fui al show me llevé una gran sorpresa, cuando el sábado 30 de septiembre llenó la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Qué bueno que sus muchos admiradores y admiradoras asistieran para recordar esos bellos momentos del pasado, con sus románticas canciones, su elegancia en el vestir, su regia personalidad y su hermosa cabellera, imitada por muchos hombres de la época. Nadie está muerto artísticamente, si tiene deseo de volver a triunfar en la vida, en su caso, sufrió tanto y por tanto tiempo esperando un riñón y qué bueno que sus fans lo esperaron con mucha devoción. Los dominicanos somos solidarios, de Santiago fuero muchas damas a ver su espectáculo y salieron satisfechas, una arquitecta de Santiago está feliz, llevó una colección de fotos de Él Puma y ella retratados hace tiempo, que aún conserva, fue muy emocionada, se la mostró y volvió a tomarse nuevas fotografías, qué bien por Denis.

Banco de Reservas

El Banco de Reservas se la lució con la inauguración de una oficina en el centro de Washington Heights donde están la mayoría los dominicanos, muy bonita actividad con la presencia del presidente Luis Abinader, su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, así como el administrador del banco, Samuel Pereyra y su esposa Noelia García, por igual la embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán. Aunque no estuve presente, vi por allí, en los diarios, al prestante abogado de Santiago, Guillermo Estrella, quien forma parte del consejo del banco y es muy apreciado en esta ciudad. Qué interesante, según anunció el administrador inaugurarán otra sucursal en Miami, también hay otra en Madrid, abierta desde enero. Muy importante que esta institución bancaria tenga representación en esos países donde hay muchos dominicanos.

Buen Programa

“Esperando El Gobierno” interesante programa que conduce la destacada intelectual Carmen Imbert Brugal, da gusto oír este espacio por la emisora La Z 101, a las dos de la tarde, cuánta sapiencia, serenidad y buen juicio, no conozco en persona a esta brillante dama de Puerto Plata, pero siempre leo su columna en el periódico Hoy y todo lo que hace como comunicadora lo hace con respeto y cuando lo amerita, con ironía. Me gusta destacar, la inteligencia y el buen trabajo que hacen las mujeres. Tener una distinguida abogada de la categoría de Imbert Brugal, es un privilegio para el país y poder escuchar temas variados de muchas enseñanzas en su espacio radial. La acompaña en esta emisión Carolina Ramírez.

Excelente Centro

El Centro de Convenciones UTESA es otro espacio importante para Santiago y la ubicación donde está es fantástica, hacía falta este lugar para las tantas actividades que se realizan aquí, es perfecto, la familia Rodríguez lo tiene bien cuidado. He asistido a varios eventos y hay espacio para todo, con buen aire acondicionado, baños amplios y modernos ascensores, tienda de artesanías y una azotea desde donde se divisa la ciudad y el Monumento. Este edificio fue construido por el ingeniero Rafael De Moya en los últimos años del gobierno de Balaguer y no sé qué pasó, quedó abandonado por un largo tiempo. El ex presidente Hipólito Mejía se lo cedió a la universidad UTESA, quienes remozaron esta edificación, poniéndola a funcionar en beneficio de la cultura, el arte, la diversión y la enseñanza.

Comentario

La situación está difícil en nuestro país, nos quejamos del alto costo de la vida, pero parece que hay mucha gente con buen poder adquisitivo. Señores, cuántos artistas extranjeros se están presentando en el país, con muchos éxitos, nada baratas las entradas, la salsa también estuvo presente el fin de semana pasado con Rubén Blades, tenía diez años que no venía al país y el público respondió, más de cinco mil personas asistieron al Centro Olímpico en la capital. No se pueden quejar todos estos artistas que llegan del exterior, les va muy bien. Hasta la próxima.