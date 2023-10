La fatal premonición del cantante Tirso Duarte, asesinado a cuchilladas y palos en Colombia

Días antes de ser asesinado a palos y cuchilladas, el músico y cantante Tirso Duarte tuvo una fatal premonición. Un extraño mensaje fue publicado por él: "Me mataron, pero no me morí jajajajajajajaj, no lloren que sigo aquí y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, lo mandé a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, qué miedo”.

"El ángel negro" originario de Cuba y que gozó en Colombia de pularidad gracias a la música denominada timba, murió de manera salvaje la madrugada del pasado viernes 29 de septiembre. Tenía 45 años.

"La Perla del Pacífico", como también se le conocía, falleció en circunstancias aun por esclarecer del todo luego de ser parte de un concierto en el distrito municipal de Tumaco y participar en un encuentro en una casa.

Tirso Duarte apareció ensangrentado y abandonado en un sector de El Morro, en Tumaco, puerto de Nariño, reportó el periódico colombiano El Tiempo.

Tenía demasiados golpes y heridas en tórax y, especialmente, en la cabeza, al parecer, porque habría sostenido una riña con dos hombres, uno de los cuales está detenido.

De hecho, tuvo un trauma craneoencefálico severo. Fue tan brutal la agresión que tenía una fractura en el cráneo, indicó El Tiempo.

Pese a que los médicos hicieron lo posible, dejándolo en la unidad de cuidados intensivos fue trasladado al Hospital Universitario de Nariño, en el municipio de Pasto, donde falleció por la gravedad de sus heridas.

Con residencia en Cali, Valle del Cauca, Tirso había llegado a Colombia hace poco más de una década procedente de Cuba, donde nació el 12 de abril de 1978.

Durante mucho tiempo, el artista se destacó no solo como cantante, sino también como compositor, pianista y arreglista de timba, un género musical tropical propio de su tierra.

"El Ángel Negro" estudió en el Conservatorio Amadeo Roldán en Cuba y empezó su carrera en el teclado junto a Pachito Alonso.

Durante su recorrido musical fue miembro activo de las orquestas musicales La Charanga Habanera y La Charanga Forever, y fue cantante de NG La Banda, además de ser uno de los fundadores de la agrupación Pupy y Los Que Son Son.

Desde hacía más de 12 años, Tirso Duarte se había radicado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca (Colombia), y su talento lo hizo acreedor de fama a nivel internacional, por lo que su muerte ha sido recibida con gran tristeza por el pueblo colombiano que sigue su música.

El hijo de Tirso Duarte, quien también lleva el nombre de su padre y vive en Brasil, pidió justicia por el asesinato del padre, al igual que la esposa del cantante, quien al momento de conocer la noticia del asesinato se encontraba en Europa.

"Papá estoy destruido no tengo palabras para expresar todo lo que estoy sintiendo llevo mucho tiempo sin verte físicamente y ahora esta súper noticia cómo te arrebataron la vida", dijo en redes sociales.

"Estoy luchando para ver cómo puedo darte aunque sea el último abrazo. Por favor todo el que me pueda ayudar hacer esto posible se lo agradeceré eternamente. Esto no se lo deseo a nadie. Por favor compartan y ayúdenme a encontrar a alguien que me pueda tender la mano. Solo pido poder despedirme de mi papá, (papá te amo y sé que la condición de vida que estabas llevando te hacía ver como una persona descontrolada, pero por dentro sé que tus sentimientos eran reales y que también estabas solo en tu caminar. Siempre te dije que quería estar a tu lado y no me diste esa oportunidad, pero ahora entiendo el porqué de muchas cosas. No quería por este medio hacer nada porque sé que hay personas que se ríen del mal ajeno, pero solo busco poder darte un abrazo y despedirme de ti de frente. Tu hijo te ama y te amará por siempre", expresó.

Video Tirso Duarte - Pa' Cali (Somos Una Ola de Candela) (Video Oficial 4K) | Salsa Cubana



Tirso había pegado tanto el ritmo de la timba que en todas las ciudades donde el cubano se presentó era bien recibido. Incluso, recientemente, realizó el videoclip de "Pa’ Cali", rodado en el centro de esa ciudad colombiana, en plena plaza de Cayzedo.

"Pa’ Cali" es un reconocimiento musical que le hizo a la 'Sucursal del Cielo' y quedará ahora como parte de su legado a la ciudad que lo acogió hace 12 años.