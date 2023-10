A la publicación de un clic de la participación de Kanye West en un documental inédito que fue grabado en el año 2018, Cardi B respondió en X, anteriormente Twitter, con un emoji de corazón rojo y una entrevista de 2022 donde el rapero elogió su trabajo.

El fragmento de un minuto muestra a Ye durante una llamada telefónica diciendo que la artista de origen dominicano es una "planta industrial", un artista que se presenta como independiente, pero en secreto cuenta con un sello importante que lo perfecciona hasta convertirlo en una estrella.

"Cardi B es una planta de los Illuminati. Ella no escribe sus raps. Solo está allí para sonar lo más ignorante posible y luego hacer canciones", dijo Kanye para explicar que: "Literalmente reemplazó a Nicki Minaj a propósito... y ahora no sabe qué hacer y no tiene idea de qué está pasando. Ella piensa que es solo una bendición del universo. ¡No es ninguna bendición del universo!".

Medios estadounidenses como Complex, señalan que es irónico que Kanye haya criticado a Cardi por no escribir sus canciones, ya que éste es conocido por trabajar con reconocidos compositores como Consequence, Rhymefest y Cyhi The Prynce a lo largo de su carrera.

Al parecer, Kanye ofreció las declaraciones que se han vuelto viral cuando Cardi B lanzó su exitoso álbum "Invasion of Privacy".

Cardi publicó un video de Kanye en una entrevista de 2022 con con Jason Lee en el podcast "Hollywood Unlocked", donde la halagó destacando algunas de sus virtudes y describió como un privilegio haber grabado una canción con ella y Lil Durk, "Hot Sh*t".

En el audiovisual que no ha salido a la luz, Kanye no solo habló de Cardi B, sino que también acusó al novio de Kris Jenner, Corey Gamble, de ser miembro de la CIA.