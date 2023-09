Jossie Esteban, el merenguero a quien “Dios cambió su lamento en baile” tiene mensaje para Jesús Adrián Romero

Para Jossie Esteban, a quien “Dios cambió su lamento en baile”, cualquier cristiano puede caer, como pasó con el cantante Jesús Adrián Romero, y pide a los creyentes y a su público en general orar sin creer que algún ser humano puede ser perfecto.

El veterano merenguero ofreció una entrevista para Listín Diario, donde habló sobre el concierto que realizará el 28 de octubre junto a sus compañeros de La Patrulla 15 y abordó el tema de la depresión en cristianos a raíz de las recientes declaraciones de Jesús Adrián Romero con respecto al “periodo de vulnerabilidad emocional” que atravesiesa.

“Él no es Dios, él es un ser humano como tú y como yo de carne y hueso y el ser humano puede caer y levantarse. Isaías 60-1 dice: 'Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti'. O sea, que cualquiera se puede caer, pero cuando tú te levantas, te levantas más fuerte. Todos nosotros tenemos un compromiso de orar por la humanidad”, expresó.

Luego agregó: “Es que la gente se endiosa viendo a cualquier artista”.

Sobre si ha intentado tener un acercamiento o contacto con Jesús Adrián Romero, el merenguero admitió ser “muy prudente en ese sentido”, pero contó que sí lo conoció luego de que grabara una promoción para una de sus emisoras.

El intérprete de “Noche de copas” también aseguró que ora por cada presidente de turno del país y su gabinete presidencial, sin importar el partido político al que pertenezcan.

REFLEXIONES SOBRE EL MERENGUE

Cuando habla de merengue, Jossie Esteban saca su arma de defensa, la voz: “El merengue nunca ha muerto, quienes morimos somos los que cantamos”.

Jossie Esteban atribuye el momento que vive el merengue al poco apoyo de la radio y lo dice con conocimiento de causa, siendo dueño de varias emisoras, donde confiesa que se mantiene colocando el ritmo dominicano patrimonio de la humanidad.

En ese sentido, el empresario instó a la prensa y otros dueños de emisoras a “darle candela a los temas, que sepamos qué temas poner, porque viene Bad Bunny, que está pegado con su reggaetón y su cosa, y entra un merengue por todos lados y gana Grammy, entonces ¿por qué aquí no podemos continuar haciéndolo?”.

“Cuando yo tenía la emisora Manía, que ahora es Pura Vida, ponía salsa, merengue y bachata, y tenía Súper Q para música urbana, pero cuando puse Pura Vida, que es música cristiana, en Súper Q pongo salsa, merengue y bachata”, explicó.

A pesar de no tener una emisora completa de música tropical, aclaró que lo hace para apoyar esos ritmos, pero que las demás emisoras urbanas no han hecho lo mismo que Súper Q y no han salido de su formato.

“El Gobierno tiene estipulado que coloquen merengue en las emisoras, pero no respetan. Se lo digo a mis hermanos queridos y no señalo a nadie, pero deberíamos darle más apertura a nuestro merengue”, añadió.

CUATRO DÉCADAS DE MÚSICA

Jossie Esteban va a celebrar sus cuatro décadas de carrera musical con un espectáculo que tendrá lugar el próximo 28 de octubre en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, bajo la producción de Amable Valenzuela.

La presentación también servirá como un reencuentro entre Jossie Esteban, Alberto “Ringo” Martínez y los demás integrantes de la agrupación La Patrulla 15 y el regreso de Jossie Esteban tras 20 años alejado de los escenarios, además de la participación especial de sus amigos del Conjunto Quisqueya.

Jossie y Ringo se conocen desde su adolescencia, en San Francisco. La época de oro de ambos junto a la Patrulla 15 llegó a finales de 1983 con una línea de merengue gracioso y de ritmo contagioso.

Después de su disco de 1983, “El Añoñaíto” al año siguiente vino “El muchachito”, que tenía temas como “Pirulo”, “Enamoraíto” y “No sonríes”. En 1986 su poderío se afianzó con “Noche de copas”, que había grabado la mexicana María Conchita Alonso, pero que en merengue La Patrulla 15 estableció como uno de sus clásicos.

Desde entonces se establecieron como líderes merengueros, con un recorrido musical que permanece y es motivo de celebración para Jossie Esteban, quien anda entusiasmado con lo que va a presentar en el hotel Jaragua.

“Hay otras sorpresas, pero el Conjunto Quisqueya viene de nuestra misma época, de los años 80, y ellos están gozosos de participar con nosotros, el Conjunto Quisqueya, el mismito sabor del Conjunto Quisqueya, va estar allá en Puerto Rico con nosotros, va a estar aquí también y otros artistas”, confirmó para Listín Diario. Jossie Esteban espera que sus fanáticos recuerden la historia de La Patrulla 15, tal y como lo indica el nombre del concierto “Recordar es vivir”.

“Toda esa gente va a recordar y va a vivir un tiempo espectacular con nuestra música”, destacó.

Jossie Esteban también planea llevar este show el 4 de noviembre al Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, donde podría abrir una segunda función.