Jesús Adrián Romero anda atribulado, suspende gira, se retira de los escenarios por su salud mental

Jesús Adrián Romero, uno de los cantantes más populares y consagrados de la música cristiana, anda en un momento complicado de vida. El cantautor mexicano, a través de un 'post' de Facebook, el cantante Jesús Adrián Romero les contó a sus seguidores que debía cancelar las próximas fechas de su gira porque deseaba priorizar su salud mental.

El sorpresivo anuncio surgió en medio de su gira musical "Terrenal Tour", que llevaría por Latinoamérica.

Hace poco se presentó en Ciudad Juárez, México, concierto que ahora se convierte en el último del año, según expresó el intérprete de "Mi universo".

La gira que estaba planeada hasta el 11 de noviembre, para finalizar en Villahermosa, México, fue anulada por completo, luego de que el latino afirmara que en el último año su salud emocional había sido difícil "reconociendo que no se encontraba bien".

"Un cúmulo de situaciones me han llevado a un período de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. Para ser congruente he decidido que por lo que resta del año no estaré teniendo conciertos ni participando en eventos públicos de ninguna índole", expresó en la publicación de la red social reseñada por el periódico colombiano El Tiempo.

Romero, de 58 años, contó que “hace unos días llevé a cabo en Ciudad Juárez, lo que sería el último concierto de este año. Disfruté cada momento sobre el escenario, especialmente el verlos y escucharlos cantar, me renovaron las fuerzas, gracias. Sé que los voy a extrañar, pero en este momento es más fuerte el llamado a descansar y tomar en serio mi salud mental”.

El cantante es conocido por temas como "Sumérgeme", "Qué sería de mí", "Sentado en su trono" y "Tú estás aquí", “Razones para vivir” y “Mágicas princesas”, entre otros.

Video Mi Universo - Jesús Adrián Romero (Video Oficial)



La última presentación registrada en Santo Domingo fue el 20 de octubre 2018, cuando el cantante y compositor mexicano volvió a reencontrarse con el público dominicano, después de cinco años de ausencia, en un emotivo concierto, reseñó Listín Diario.

En ese entonces, 2018, el intérprete y fundador de la compañía discográfica de música cristiana protestante “Vástago Producciones”, volvió a marcar su territorio al llenar a toda capacidad el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

"Fue una noche de adoración, gracia, júbilo, testimonios y hermosas canciones, teniendo como esencia la presencia de Dios a través de cada alabanza", reportó este periódico.