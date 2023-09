"Muñekita", de El Alfa, Kali Uchis y JT, forma parte del desfile de Victoria's Secret en documental

Después de ser cancelado hace cinco años por audiencia en declive y controversias que incluían el acoso sexual de modelos y vínculos con Jeffrey Epstein, el desfile de Victoria Secret está de regresó, pero con “ángeles” con características diversas y a través de un largometraje documental llamado “The Tour '23”, que se estrenó este martes en Prime Video.

Mientras las supermodelos desfilaban por la pasarela, diferentes canciones, como "Muñekita", sonaba de manera simultanea con la caminata por el escenario de las hermosas mujeres.

El tema urbano interpretado por la colombiana Kali Uchis en colaboración con el dominicano El Alfa y la estadounidense JT se estrenó el pasado 4 de agosto y desde entonces ha sido uno de los más usados por los usuarios de TikTok.

"Qué buena está mi reina. Uf, cuerpazo, uf, carajo. Uf, camina con una actitud. Está en su mood, la amplitud", dice Kali Uchis en el coro.

"Gata, mata, gata y la cara llena 'e boto'. Pero cuando ella me lo mueve ahí es que boto. Te lleno la urna de la vaina blanca. Soy el presidente, el que tu nalga comanda. Ella me llama porque yo soy su gato. En la Christian Louboutin y Christian Dior que yo lo gasto. Pantalón Balenciaga con to' lo' periquito'. Lleno tu hoyito pa' yo meter el loquito. Sí, sí, por ahí cabe", canta El Alfa.

En esta nueva versión del famoso show de moda participaron: la modelo sursudanesa Adut Akech, la DJ transgénero Honey Dijon y la cantante francés (tamaño grande) Yseult. Así como también las tradicionales: Adriana Lima, Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Gisele Bündchen y Alessandra Ambrosio. Además de la actriz italiana Julia Fox, quien también desfiló.

Victoria Secret presenta su largometraje documental

Según Forbes Colombia:

La cancelación del desfile de Victoria’s Secret de 2019, retransmitido anualmente por las cadenas de televisión, se produjo en medio de varios años de controversias para la marca: la supermodelo australiana Robyn Lawley llamó en 2018 a boicotear la marca por “decirle a las mujeres que sólo hay un tipo” de hermoso cuerpo, los vínculos del director ejecutivo de la empresa matriz L Brands, Les Wexner, con Jeffrey Epstein se revelaron en 2019, y una investigación de 2020 del New York Times dijo que la marca había fomentado una “cultura de misoginia, intimidación y acoso”.