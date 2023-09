Muere el rapero Nashawn Breedlove, conocido por enfrentarse a Eminem en la película '8 Mile'

El rapero y actor Nashawn Breedlove, conocido por su participación en la película "8 Mile", murió este lunes mientras dormía en su casa de Nueva Jersey, Estados Unidos, según informaron sus familiares, quienes aún desconocen la causa de muerte.

Nashawn, de 46 años, interpretó a Lotto en el filme sobre la vida de Eminem, con quien compartió escena cuando su personaje se enfrentó a B-Rabbit (Eminem) en una batalla de rap.

"Me siento mal por tener que asesinar a ese tipo de 'Leave it to Beaver'", rapeó Nashawn previo a los gritos del público presente y su posterior derrota en el enfrentamiento.

El rapero Mickey Factz sintió el deceso de su amigo y recordó su "tenacidad y agresividad".

"QEPD uno de los pocos maestros en vencer a Eminem... Lotto desde 8 Mile. Quiénes son amigos amorosamente lo llamaban, OX. Te echaremos de menos por tu tenacidad y agresividad", escribió Mickey en Instagram.

TMZ señaló que, en 2001, Nashawn, anteriormente apodado OX, formó parte de la banda sonora de la película "The Wash", protagonizada por Dr. Dre y Snoop Dogg.