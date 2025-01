Alzas en peajes no inciden en costo de pasajes a provincias

Pese al aumento en los costos de los peajes de las autopistas Las Américas, Sánchez, 6 de Noviembre, Coral 1 y Marbella, los transportistas optan por mantener sin variación los precios de los pasajes a provincias para conservar el flujo de pasajeros.

En un recorrido por las distintas paradas que viajan al Sur, Norte y Este, los choferes de autobuses dijeron que aumentar el precio del pasaje a los ciudadanos haría que estos no se trasladen al interior y se presente una baja en el transporte.

Cristian Taveras, quien es transportista en la parada El Valle en la avenida Duarte, dijo que desde hace años mantienen sus precios sin alteración en temporada de gran flujo de pasajeros, para preservar la confianza que estos les han brindado.

“A RD$400 el pasaje al interior de la parada El Valle al Sur, no lo hemos aumentado para ayudar un poco a los usuarios porque todo está muy alto y así ellos pueden viajar más. Si siguen presionándonos más, sí. Aunque hemos mantenido los precios, todavía así se le hace difícil al pasajero viajar más”, mencionó Taveras, mientras se encontraba esperando su turno en la parada.

Otro transportista que expresó su parecer sobre los precios estables fue Geraldo, quien el martes, cuando el nuevo costo en el peaje entró en vigor, se sorprendió, ya que creía que solo sería un rumor de redes sociales.

“Voy a tener que pagar RD$200 hoy, pero yo me sorprendí porque veía eso en las redes y pensaba que eso era falso, pero ayer cuando empecé a trabajar y me sorprendí cuando pagué los RD$200 porque de RD$120 le subieron RD$80, eso es un abuso y nadie dice nada, como que nos están dando algo para que no reclamemos ese derecho”, explicó Geraldo, quien indicó que el pasaje a Elías Piña permanece en RD$700.

Durante la visita a la parada que transporta autobuses a la región Norte, Hipólito García, quien se desenvuelve como despachador, dijo que el pasaje para Nagua se encuentra en RD$400 y a otros pueblos en RD$300.

“No hemos hablado de aumento del pasaje y dudo que suba porque aquí nosotros no maltratamos al transeúnte ni a los que viajan”, aseguró.

Asimismo, Genaro Núñez aseveró que continúan con el mismo precio de RD$350 a Santiago y a Bonao RD$240.

El encargado de despacho en la parada que viaja al Este, Joel Vizcaíno, afirmó que por el momento no subirán los precios hacia Higüey y Bávaro.

“Hasta ahora van a estar todos igual porque lo que subió fue un poquito antes. Se pagaba RD$1,140 ida y vuelta a Higüey; para Bávaro salía en RD$1,740 y ahora saldría en RD$2,100 ida y vuelta; no creo que nos afecte porque son RD$400 y el costo del pasaje es de RD$35”, contó.

Intrant interviene en aumento

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó el martes que fue dejado sin efecto el aumento en los precios del pasaje anunciado por la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra).

El director de la institución, Milton Morrison, se reunió con Antonio Marte, senador y presidente del sindicato de transporte, donde se informó que habían designado una comisión que realizará un levantamiento en rutas interurbanas que pagan peaje de bajo costo, que incluirá la revisión y dotación de la tarjeta Bonogas a los choferes, entre otras medidas.

Ambas instituciones indicaron que en esta primera etapa realizarán revisiones en las rutas de Bocha Chica, La Caleta, Villa Altagracia, San Cristóbal, Haina, Quitasueño, El 40, entre otras de bajo corto, que diariamente se desplazan en más de una ocasión por los peajes.