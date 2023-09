Amaury Sánchez: “En el país no había tradición de poder al mismo tiempo, cantar, actuar y bailar” en un musical

Tras más de 20 años de experiencia, el productor Amaury Sánchez celebra su musical número 25. Este hito en su carrera llega con la presentación de uno de los musicales más célebres: "Grease".

“Este musical (Grease) para mí es muy especial por muchos motivos… Por primera vez estoy trabajando con un elenco bastante joven y ambiguo a la vez, donde hay una mezcla de veteranos con jóvenes”, expresó.

“Otro motivo es que es mi musical número 25… celebrar mi 25 aniversario con Grease me hace sentir muy bien”, añadió. Sánchez continúa posicionándose como uno de los productores que más obras de teatro musical ha presentado en el país.

Desde el 2000, cuando presentó “La Novicia Rebelde”, el primer musical en vivo que se hizo en República Dominicana, solo lo han pausado los dos años de la pandemia.

Para sus inicios, según contó, el país no disponía de los recursos necesarios para un evento de este tipo.

“No había ni siquiera los micrófonos lavalier (micrófonos compactos que se sujetan a la ropa de una persona). En aquella oportunidad para poder hacer el sonido en vivo trajimos por el ferry un camión con todos los equipos… por primera vez utilizamos esa tecnología para hacer musicales”, expresó.

Es por este esfuerzo que considera que pensar en hacer teatro musical en aquel momento era “una quimera”.

Sánchez explicó que el apoyo era poco, ya que el público estaba acostumbrado solo a ver conciertos de grandes artistas.

Pese a esto, “La Novicia Rebelde” pudo conquistar el público en su época, logrando seis funciones “prácticamente llenas” en el Teatro Nacional.

“Yo desde muy jovencito era amante del teatro musical y yo decía que mi primer musical iba a ser ‘La Novicia Rebelde' y así fue. Cumplí mi sueño y a partir de ahí, pues mucho camino se ha recorrido”, narró.

Tras el triunfo de “La Novicia Rebelde”, Amaury Sánchez produjo los musicales “Jesucristo Superestrella”, “Evita”, “Peter Pan”, “Chicago”, “Cabaret”, “In The Heights”, “El Mago de Oz”, “Cenicienta”, “La Bella y la Bestia”, entre otros.

Este último destacó como una de las puestas en escena más exitosas. Presentaron 21 funciones en el país y 13 en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, Venezuela.

“Fue de las pocas veces que Disney nos daba una franquicia para hacer un musical que todavía estaba en Broadway… Cuando fuimos a Venezuela no teníamos permiso para decir que éramos dominicanos, teníamos que decir que era Disney en español… Pero yo me tomé el atrevimiento en la última función en decir que éramos dominicanos y no se me olvida la gran ovación de casi 10 minutos aplaudiendo… Fue algo que todavía recuerdo con una emoción impresionante”, contó.

LA ETApa actual

25 musicales después, el panorama de esta industria ha cambiado. Según lo narrado por el compositor, en aquel entonces el elenco lo formaban cantantes que se les enseñaba a actuar.

“No había tradición de poder hacer las tres cosas al mismo tiempo, cantar, actuar y bailar”, explicó.

En la actualidad, existen academias que se dedican a la formación en teatro musical donde imparten las tres disciplinas, incluyendo “AFA”, la Academia de Formación Artística del propio Amaury Sánchez.

“La pusimos en el 2007 precisamente porque notamos que hacía falta comenzar a crear una generación de jóvenes. Yo me siento inmensamente feliz por el legado que hemos dejado a nivel de enseñanza. Mis estudiantes están en todos los musicales… veo que están en los musicales que hacen otros productores y me alegro cuando los veo triunfar”, expresó.

Sobre el tema continuó: “Hemos creado una generación que viene emergente, que ya sí puede hacer las tres cosas… Yo siempre digo que ‘AFA’ es mi hijo más querido, porque cuando construimos a través de la enseñanza para que el arte no muera, para que el arte avance, para que el arte se modernice pues entonces estamos dejando un legado”.

Los avances en la formación teatral y musical en el país son tales que, Sánchez reveló que está trabajando junto a una universidad para crear una Licenciatura en Teatro Musical.

Aunque no compartió en cuál institución se va a impartir, sí explicó que el pensum está en revisión y que planea incluir materias que abarquen las tres disciplinas esenciales, con la opción de especializarse en un área en específico.

Amaury Sánchez produjo el musical "Grease", su número 25.

SOBRE "grease"

Sobre Grease

"Grease" promete ser una puesta en escena “totalmente moderna”, en cuanto a montaje escenográfico, según explicó el productor.

Desde pantallas que entran y salen del escenario, efectos visuales y luces modernas, sin perder la esencia de los años 50 y 60’s.

La producción artística, uno de los musicales más taquilleros de la historia, está dirigida por Indiana Brito, producida por Amaury Sánchez junto a Javier Grullón, dirección técnica y escenográfica de Yeimy Díaz, dirección coreográfica de Pablo Pérez y la dirección vocal de Paola Gonzáles.

El espectáculo tendrá cuatro funciones que se desarrollarán a las 8:30 de la noche, los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Techy Fatule, Javier Grullón, Gabriela Gómez, María Castillo, Karla Fatule, Kenny Grullón, Juan Carlos Pichardo y JJ Sánchez son algunos de los nombres que figuran en el elenco.

Esta es la segunda producción en conjunto de Amaury Sánchez y Javier Grullón, tras In The Heights.

“Hemos hecho una dupla buena, yo manteniendo mi experiencia y él con esa pasión que tiene y con esas ganas de hacer muchas cosas, hemos logrado mucho juntos, ha sido una buena alianza”, expresó.

Junto a Javier Grullón lo protagoniza también, Gabriela Gómez, una joven que fue descubierta a través de un casting.

“Yo no conocía a esa niña y se ha ganado ese papel para hacer de Sandy y lo hace espectacularmente bien”, explicó Sánchez.

“Nosotros anunciamos un casting donde recibimos más de 670 videos y de ahí hicimos una selección para verlos personalmente. Dentro de esa selección estaban Gabriela Gómez, Sofía Reyes, Francesca Yarull, Juan Manuel García…”, continuó.

SACRIFICIOS Y OPORTUNIDADES

Pese a la pasión que tiene por esta disciplina, le es difícil negar los sacrificios y el esfuerzo que conlleva hacer este tipo de producciones.

“El sacrificio siempre para un obra de teatro musical es grande… Nosotros en 10 días antes del estreno tenemos que hacer la magia para que la gente vea un musical impecable y después tener cuatro funciones, cuando deberíamos tener más”, explicó.

“Tenemos un solo teatro, deberíamos tener más salas”, agregó. El compositor expresó que hace falta además mayor apoyo de parte de los patrocinadores, ya que muchas veces los musicales se hacen más “por pasión”, que por los beneficios monetarios.

Sin embargo, el productor considera que la proliferación de personas para el teatro musical va a provocar que los espacios continúen apareciendo.

“Eso va a venir porque ya lo demanda la sociedad y los artistas”, explicó.

El director musical considera que “está demostrado que la música ni el arte es para élite”.

“Lo primero que me encantó fue la medida de que en el Teatro tú puedes ir en tenis porque para oír música buena no hay que ir ensacado. Eso tenía cierta limitante para mucha gente que decía que si no tenía un traje, no podía ir al teatro”, dijo.

“En cuanto a música el gobierno ya tiene muy buenos planes para las orquestas juveniles. Van a ser espectaculares porque a un niño de un barrio no le puede gustar un violín, si nunca le ha puesto la mano. Pero si ese niño en vez de estar jugando con tierra de palito agarra un instrumento y lo acoge, eso va formando una cadena en la comunidad de empoderamiento… El arte es para todo el mundo y cuando tú democratizas el arte democratizas la cultura y la haces asequible”.