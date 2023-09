Khloé Kardashian tuvo cáncer de piel: Así fue su recuperación

Khloé Kardashian expuso este martes públicamente el proceso que vivió el año pasado tras someterse a una operación para extirpar el cáncer de piel o melanoma de su mejilla.

La cofundadora de Good American mostró la hendidura que le quedó en esa parte de su cara y que le tomó más de nueve meses rellenar, por lo cual agradeció a sus médicos.

"Para los que no saben, tuve un susto de cáncer de piel en la cara. Mi ángel @garthmd es en quien confié para extirpar el tumor. El Dr Fischer es fabuloso fuera de este mundo. No solo extirpó el tumor y se aseguró de que estuviera completamente libre de cáncer, sino que también hizo un trabajo estelar al hacer que mi cicatriz fuera lo más pequeña y hermosa posible", contó.

"Definitivamente no me quejo porque prefiero tener una hendidura que un melanoma cualquier día. Estoy increíblemente agradecida con todos los médicos que me ayudaron y continúan ayudándome en mi viaje hacia el cáncer de piel", agregó en sus historias de Instagram.

