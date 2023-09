Aracely Arámbula le pide a Luis Miguel que se ocupe de sus hijos

A raíz de las imágenes de Luis Miguel llevando a la escuela a las hijas de su nueva novia Paloma Cuevas, la actriz Aracely Arámbula le pidió a ocuparse de sus hijos Miguel y Daniel, así como lo hace con otros.

Arámbula negó que haya puesto algún impedimento para que el intérprete de "La incondicional" esté con sus sus hijos.

"Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá", expresó.

"A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos", agregó.

La protagonista de "Abrázame muy fuerte" mencionó a los artistas que equilibran su vida de padres con sus carreras en la música.

"Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración", explicó.