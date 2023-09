“America Fiction” gana premio del Festival Internacional de Cine de Toronto

La película “American Fiction” fue elegida con el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que concluyó su 48 edición.

“American Fiction” es la ópera prima de Cord Jefferson y en ella resalta la actuación de Jeffrey Wright.

En la historia, una adaptación del libro de Percival Everett “Erasure”, también intervienen los actores Tracee Ellis Ross, John Ortiz y Erika Alexander.

"The Holdovers", de Alexander Payne, y "The Boy and the Heron", de Hayao Miyazaki, quedaron como segundos títulos.

“American Fiction” podría tener un futuro brillante en los Premios de la Academia, ya que 11 de los últimos 14 ganadores del Premio People 's Choice han recibido nominaciones a Mejor Película.

Los ganadores recientes incluyen selecciones eventuales a Mejor Película “Nomadland” y “Green Book”, así como también favoritas del Oscar como “JoJo Rabbit”, “La La Land” y “Belfast”.

Los premios TIFF y el ganador del People 's Choice se han revelado mientras el Festival Internacional de Cine de Toronto celebra lo mejor de su selección de 2023.

El Festival Internacional de Cine de Toronto , comúnmente conocido como TIFF, se lanzó originalmente en 1976 e inicialmente se llamó Festival de Festivales.

Lo que diferencia a TIFF de muchas de las otras grandes reuniones es su accesibilidad al público.

En Toronto, el público cinematográfico será una mezcla de críticos, profesionales de la industria, actores, directores y gente común y corriente

apasionada por las películas. Y esto es lo que a menudo hace que el premio principal del festival, el premio TIFF People 's Choice, sea tan significativo.

(Nota: las cosas son ligeramente diferentes este año debido a las huelgas conjuntas de WGA y SAG-AFTRA, lo que significa que asistieron pocos artistas junto con muchos otros que se solidarizaron con los sindicatos de piquetes).

Los ganadores anteriores recientes incluyen los ganadores del Oscar Nomadland y Parasite, mientras que muchas otras películas han recibido un gran éxito comercial y de crítica.

El Premio Plataforma es el premio principal del jurado, otorgado a una película de "alto mérito artístico que también demuestra una fuerte visión como director", y se centra en una docena de títulos que hacen su primera aparición aquí en Toronto.

El jurado de este año estuvo formado por los cineastas Barry Jenkins, Nadine Labaki y Anthony Shim, todos los cuales han obtenido un gran éxito en este festival.

Los homenajeados de este año en el TIFF Tribute Awards fueron Spike Lee, que no presentó una película en el festival, y un puñado de personas que sí la presentaron: Pedro Almodóvar , guionista y director del cortometraje de Sony Classics Strange Way of Life; Patricia Arquette, directora del título Gonzo Girl; Colman Domingo, protagonista del título de Sing Sing , que acaba de comprar A24(y también de Rustin de Netflix ); Vicky Krieps, protagonista de The Dead Don't Hurt; Łukasz Żal , director de fotografía de la película A24 La zona de interés ; y Shawn Levy , director de la serie limitada de Netflix All the Light We Cannot See.

El premio Midnight Madness es para "Dicks: The Musical" y el premio al documental es para

Mr. Dressup: The Magic of Make Believe.

Premio Plataforma. Este importante premio del jurado es para "Dear Jassi", de Tarsem Singh Dhandwar.

El mejor largometraje canadiense. Podrán optar a este premio los 27 largometrajes canadienses en Selección Oficial.

El primer premio es para "Solo", el drama drag de Sophie Depuis .

Premio Fipresci. Este premio internacional de crítica de cine va a parar a la película de retiro de terapia de pareja "Seagrass", de la cineasta canadiense Meredith Hama-Brown.

Atajos

Cada ganador del mejor cortometraje recibe una beca de 10,000 dólares. El premio al mejor cortometraje general fue para Electra de Daria Kashcheeva, el premio al mejor canadiense

para Motherland de Jasmin Mozaffari y el premio Share Her Journey para Snake de Renee

Zhan.

Premios Canada Goose Amplify Voices.

Los miembros del jurado de esta mejor película de un cineasta canadiense BIPOC, VT Nayani, Nisha Pahuja y Ricardo Acosta, premiaron a Kanaval de Henri Pardo con este premio.

"Tautuktavuk" fue seleccionada como la mejor ópera prima canadiense de BIPOC, y el productor Damon D'Oliveira recibió el premio inaugural al pionero de Bipoc.

Premio Netpac. El jurado de este año para una selección centrada en el cine asiático estuvo formado por Sung moon, Haolun Shu y Lalita Krishna. A Match de Jayant Digambar Somalkar se lleva a casa este premio.

El premio Changemaker. Este galardón tiene un premio de $10,000 para películas enfocadas en temas de cambio social y empoderamiento juvenil. El premio fue otorgado a We Grown Now de Minhal Baig.